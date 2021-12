Aguaceros mañaneros y fuertes vientos para el lunes

Es una semana ocupada y no me refiero solo a la fiebre navideña. Hay dos tormentas en proceso, y mientras que la de hoy tiene un pronóstico que es relativamente sencillo, la próxima del miércoles no es tan limpia.

Primero, el viento, la lluvia, el aire súper suave, nuestra tormenta lo arrastra todo el día. La lluvia no es un asunto de todo el día, pero llegará temprano esta mañana con algunos aguaceros, luego con una segunda ronda al final de la noche cuando el frente frío llega.

Si bien el aire inestable parece estar presente temprano, parece marginal más tarde.

En los aguaceros y/o tormentas de hoy, recogeremos cerca de media pulgada de agua. Todo pegado, esto no parece ser un gran generador de lluvia, pero lo que le falta al agua, lo compensa con el viento.

Las ráfagas fácilmente podrían superar las 40 mph en esta tormenta. A lo largo del Cabo, las islas y Buzzards Bay, pudimos ver velocidades del viento cercanas a los 50 al final del día y en la noche justo delante del frente. Si bien no veo la receta para muchos cortes de energía, son una posibilidad clara en algunas comunidades.

Los vientos se mantendrán enérgicos durante la noche, pero se alejarán de los picos de la tarde y la noche. El aire frío volverá a entrar, bajándonos de los 50 y 60 a los 30 en cuestión de horas. Si te gusta ese cambio de temperatura, tendremos otro más adelante en la semana que hará que los números vayan en sentido contrario nuevamente.

Antes de que eso suceda, hay un complicado sistema de tormentas que se dispara a última hora del miércoles. Si bien la pista parece intacta, el resultado de nuestro clima no es tan claro. Vemos la posibilidad de que haya algo de nieve ligera a veces, pero puede estar mezclada con lluvia a lo largo de la costa, y especialmente en Cape Cod.

Esta tormenta puede tener la capacidad de producir cierta acumulación (que favorece los puntos al noroeste de 128 y 495), pero no se sabe con certeza cómo se materializa exactamente. Si conseguimos que la tormenta suba en alta mar, puede que no sea un gran problema.

Pero si sigue siendo débil, entonces puede ser una decisión de tiempo de juego sobre la cantidad de nieve. De cualquier manera, estaremos aquí mientras dure. ¡Que sea una buena semana!