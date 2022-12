Ahora se podría ir ‘topless’ a playas públicas y privadas de Nantucket

La oficina de la procuradora general, Maura Healey, aprobó una ordenanza que permite que cualquier persona vaya 'topless' a cualquier playa pública o privada de Nantucket.

Los votantes de la isla aprobaron el estatuto durante una asamblea municipal celebrada en mayo. La petición ciudadana, presentada por Dorothy Stover, etiquetada formalmente como "Igualdad de Género en las Playas" y propuesta como Artículo 71, fue aprobada por una votación de 327 a 242.

"Aprobamos el voto del pueblo que autoriza a cualquier persona a ir 'topless' a cualquier playa pública o privada en Nantucket porque no percibimos ningún conflicto entre el voto y la Constitución o las leyes de la Mancomunidad", dijo una determinación publicada por la oficina de Healey el martes por la noche. "El Pueblo tiene la autoridad para elegir qué actividades permitirá en las playas del pueblo y debemos aprobar cualquier ordenanza que refleje tal elección a menos que la ordenanza plantee un conflicto claro con la Constitución o las leyes de la Mancomunidad, lo cual no hace el Artículo 71 no."

La determinación, dirigida a la secretaria municipal Nancy Holmes, indicó que la oficina del AG recibió "numerosas comunicaciones" de ciudadanos que cuestionaron el Artículo 71 con base en motivos de política y dijo que "si bien no podemos basar nuestra decisión en los argumentos de política que plantean, las cartas ayudaron a informar sobre nuestra comprensión del problema y su importancia para el pueblo. Hacemos hincapié en que nuestra aprobación de ninguna manera implica ningún acuerdo o desacuerdo con cualquier punto de vista político que pueda haber llevado a la aprobación de la ordenanza".

A principios de agosto, mientras Healey se postulaba para gobernadora, el fiscal general solicitó 90 días adicionales para revisar el estatuto, citando una "necesidad de tiempo para discutir más a fondo la coherencia del estatuto propuesto con la ley estatal". En ese momento, un asistente de Healey dijo que la oficina quería tiempo para la opinión pública porque era una "propuesta de estatuto primera en su tipo". La extensión creó una nueva fecha límite de revisión del 7 de diciembre.