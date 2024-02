El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hoffman Toyota. No refleja las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para conocer más sobre Hoffman Toyota.

En los últimos años, la industria automotriz ha sido testigo de un tremendo cambio hacia opciones de transporte más sostenibles y ecológicas, incluidos los automóviles híbridos. Los híbridos, opciones cada vez más populares, combinan los beneficios de los motores de gasolina tradicionales con la propulsión eléctrica, ofreciendo una alternativa atractiva para conductores preocupados por el medio ambiente e incluso por su presupuesto. Si estás considerando comprar un nuevo vehículo, aquí hay cinco razones para considerar cambiar a uno híbrido.

Eficiencia de combustible

Los automóviles híbridos son conocidos por su excepcional eficiencia de combustible, ya que usan tanto un motor de gasolina como uno eléctrico que permite al automóvil optimizar el consumo de combustible. De hecho, el vehículo promedio que depende de la gasolina recorre 25 millas por galón (MPG), mientras que los automóviles híbridos como el Hybrid Toyota Camry de novena generación pueden viajar casi el doble de distancia con la misma cantidad de combustible. Recientemente se ha estimado que los híbridos enchufables (plug-in hybrids en inglés) pueden ahorrar a los consumidores más de $1,000 al año sólo en gasolina. Con los aumentos de precios del combustible y una mayor atención a los presupuestos, un automóvil híbrido que ofrezca menos viajes a la gasolinera puede ser una inversión inteligente que rinda frutos con el tiempo.

Una huella de carbono reducida

El calentamiento global y el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina ocupa un lugar preponderante en la conciencia pública, lo que subraya la precaria dependencia de nuestra sociedad del combustible. Según la U.S. Environmental Protection agency, el 29 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país son consecuencia directa del transporte diario. Dado que los costos actuales del combustible recuerdan a la recesión de 2008, no es de extrañar que los consumidores estén buscando alternativas económicas y ecológicas como los autos híbridos. Mientras que se estima que un automóvil convencional emite poco menos de 75 libras de dióxido de carbono por cada 100 millas recorridas, los automóviles híbridos emiten poco más de una cuarta parte que eso, con un promedio de 51,6 libras de dióxido de carbono por la misma distancia. Con commute promedio de 41 millas por día a nivel nacional, esto significa que pasar a un híbrido podría ahorrar 3230.4 libras de emisiones de dióxido de carbono en un lapso de cinco días para el conductor promedio.



Menores costos operativos

Si bien los autos híbridos requieren una inversión inicial, ahorran dinero en el momento en que los llevas a casa. Un hecho no muy conocido sobre estos vehículos ecológicos es que pueden generar su propia energía a partir del tiempo que pasan en la carretera. Esto significa que cuando conduces tu coche, lo estás llenando con más energía para llegar más lejos con menos combustible. Desde los frenos que recargan la batería del automóvil hasta los mecanismos de gas comprimido que impulsan el vehículo en movimiento, los automóviles híbridos se amortizan a largo plazo. Desde cambios de aceite hasta pastillas de freno y más, los propietarios de automóviles híbridos también ahorran dinero en mantenimiento estándar.

Incentivos gubernamentales y créditos fiscales

Para promover la adopción de opciones de transporte amigables con el medio ambiente, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el impacto del cambio climático, el gobierno ofrece incentivos para comprar vehículos híbridos y eléctricos a nivel federal y estatal, ahorrando a los conductores aún más dinero. Para los usuarios de autos híbridos, el Connecticut Hydrogen and Electric Automobile Purchase Rebate (CHEAPR) ofrece incentivos monetarios de hasta $7,500 para los residentes del estado con la compra de un vehículo híbrido o eléctrico. Según el U.S. Department of Energy, los conductores de cualquier estado que compren un automóvil híbrido nuevo también pueden calificar para un crédito fiscal federal de hasta la misma cantidad.

Tecnología avanzada, mayor seguridad y más

Debido a su reciente popularidad, los automóviles híbridos también cuentan con algunas de las últimas innovaciones en la industria automotriz. Estos vehículos ecológicos cuentan con audio multimedia y pantallas táctiles que facilitan la conexión manos libres a tu iPhone o Android. Puede reproducir música con solo tocar un botón y responder a un mensaje de texto con manos libres mientras conduce.

Con paquetes de seguridad diseñados para prevenir accidentes, la tecnología de detección de seguridad en estos automóviles los distingue de los vehículos convencionales. Desde cámaras y sensores hasta asistencia de estacionamiento y más, estas características ayudan a los conductores a mantenerse seguros dentro de los carriles y evitar choques con señales de detección temprana. Ya seas un conductor nuevo que compra su primer vehículo o uno experimentado que busca hacer una buena inversión, conducir con los últimos sistemas avanzados de asistencia ayuda a estar más seguros en la carretera.

Toyota es un pionero de motores híbridos y Hoffman Toyota es el centro de recursos local de referencia para todas los modelos y opciones de automóviles híbridos. Haz clic aquí para obtener más información sobre la selección de híbridos y ofertas especiales de Hoffman Toyota.