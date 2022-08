Aire seco para terminar la semana previo a más tiempo veraniego este fin de semana

La mayor parte de la acción desde la baja del miércoles se mantuvo en el norte de Nueva Inglaterra y la costa de Maine. El día y la noche se podían salvar en otra parte. Los vientos costeros del norte cambiarán de dirección el jueves, con la salida de la baja. Aunque a veces todavía hay ráfagas, el flujo del oeste trae aire seco y unos próximos días cómodos. El jueves presenta máximos en los 70 superiores a los 80 bajos. El aire más seco también cierra la semana laboral a medida que las temperaturas se elevan a los 80 grados superiores, cerca de los 90 grados.

Seco es el status quo, pero no es bueno. El jueves se lanzará un nuevo monitor de sequía y las cosas no deberían cambiar mucho para el sur de Nueva Inglaterra. Es probable que algunas áreas de Maine y New Hampshire vean mejoras con las lluvias recientes.

Cielos mayormente soleados hasta viernes y sábado. Otra deriva perturba el sur de Long Island y puede traer algunas lluvias nocturnas el sábado por la noche.

Llegan algunas oportunidades de lluvia en el pronóstico de 10 días, pero más atención se desplaza hacia un calor superior al promedio para cerrar agosto. Si bien no todos los días, la tendencia es que el promedio de días entre agosto. 25 -31.

