Al Horford lo vuelve a hacer: festival de tapones en el cuarto partido

Admitámoslo: ya hemos escrito esta historia. Puedes buscar en los archivos y probablemente encuentres 14 versiones diferentes de nosotros elogiando el impacto del eterno Al Horford. A estas alturas, parece que solo estamos rellenando un Mad Lib de la NBA.

A los (EDAD ACTUAL, REFERENCIA PRÓXIMO CUMPLEAÑOS) años, el intemporal Al Horford sigue siendo una amenaza defensiva para los Celtics, manteniendo al tándem superestrella de (INGRESA AL OPONENTE EN LOS PLAYOFFS) de (SUPERESTRELLA X) y (SUPERESTRELLA Y) a solo (X) puntos en (X) de (X) tiros con (X) bloqueos mientras Boston tomó una ventaja imponente de (RÉCORD DE VICTORIAS Y DERROTA DE LA SERIE).En la victoria del domingo en el cuarto partido contra el Magic, Horford, que pronto cumplirá 39 años, limitó a la dupla de Franz Wagner y Paolo Banchero, menores de 23 años, a siete puntos con 3 de 15 en tiros de campo y tres tapones, según los registros de la NBA.

El Magic solo anotó 11 puntos con 5 de 19 en tiros de campo, mientras Horford acertaba cinco tiros en el triunfo de Boston por 107-98 en el Kia Center.

Los Celtics tienen una ventaja de 3-1 en la serie y tienen la oportunidad de vencer al Magic el martes por la noche en el TD Garden.

Horford, como siempre, ha estado fantástico a lo largo de esta serie. En cuatro partidos, el Magic está lanzando con un escaso 32.8% contra Horford (21 de 64 en total), un 12% por debajo de lo esperado. Entre los 101 jugadores con más de 25 tiros defendidos en esta postemporada, Horford ocupa el segundo lugar en la NBA en porcentaje de tiros de campo defensivos, solo detrás de Kawhi Leonard (9 de 38 tiros de campo, 23,7 DFG%).

¿Qué más podemos decir de Horford? Cada vez que escribimos este artículo, se vuelve un poco más descabellado lo que está haciendo a una edad tan avanzada, pero también, de alguna manera, menos absurdo, porque no se esperaría menos.

El mismo tipo que pasó sus 30 y pico encerrando a Joel Embiid y sus 35 y pico maniatando a Giannis Antetokounmpo ahora está atormentando a toda una nueva generación de pívots de la NBA con mentalidad ofensiva. Ellos envejecen, Horford aparentemente mantiene la misma edad.

Menos mal que el Salón de la Fama acortó su periodo de espera a dos años tras su retiro, porque a este paso, Horford jugará hasta los 45 y estaríamos esperando hasta 2036 para verlo conseguir su puesto en Springfield.

Horford todavía está puliendo su currículum, tras haber admitido antes de la postemporada que tiene aún más hambre de un segundo título de la NBA que del del año pasado. Los Celtics han hecho todo lo posible para limitar el desgaste de Horford durante su tiempo en Boston, pero aquí estamos en los playoffs, y debido a lesiones en otras posiciones, Horford ha sido titular en tres de los cuatro partidos contra Orlando, con un promedio de 31.8 minutos por encuentro (en comparación con los 27.7 de la temporada regular).

En la victoria del domingo, Horford se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar cinco tapones en un partido a los 38 años o más, uniéndose a Kareem Abdul-Jabbar. En ocasiones, desmarcó a los jugadores con el balón de Orlando casi en toda la cancha, obligando al Magic a consumir el tiempo antes de entrar en sus jugadas de media cancha.

Horford se sintió vital para las posibilidades de Boston de repetir su título al entrar en la postemporada. Tal como se está desarrollando el cuadro, los Celtics deberían encontrar un equipo de gran tamaño en su camino, y Horford se enfrentará a todo tipo de desafíos defensivos.

Pero ya sea luchando con Banchero y forzando un difícil fadeaway, o apresurándose para aplastar a Cory Joseph directo a Kissimmee, Horford ha estado excepcional una vez más.

Cuando Jayson Tatum y Jaylen Brown se turnan en el podio, no paran de elogiar el impacto de Horford, y Tatum destaca su "corazón de campeón" después del cuarto partido.

Seamos honestos: probablemente volveremos a escribir esta historia en un par de semanas. Incluiremos nuevas cifras sobre cómo le está yendo a Horford contra Karl Anthony Towns o Evan Mobley. Sigan haciendo clic y actuando como si fuera una nueva perspectiva.

Porque, como Horford, esta historia nunca pasa de moda.