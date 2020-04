Alcalde de Boston: Pautas de distanciamiento social serán más estrictas en Boston

El alcalde de Boston, Marty Walsh, dijo el domingo que anunciaría pautas más estrictas de distanciamiento social en la ciudad para frenar la propagación del coronavirus durante una entrevista con NBC10 Boston.

Walsh dijo que a pesar de las pautas actuales, se podía ver a muchas personas practicando deportes y en parques y parques infantiles locales.

"Esto tiene que parar", dijo Walsh. "Todos deben tomar esto en serio".

Walsh dijo que su administración estaba considerando medidas como un toque de queda obligatorio u orden de quedarse en casa.

"Eso es ciertamente algo que se está discutiendo aquí en el Ayuntamiento", dijo Walsh a NBC10 Boston.

Aunque las autoridades sanitarias recomendaron el uso de mascarillas para prevenir el contagio, expertos piden no bajar la guardia.

"Ese es el último recurso, pero nos dirigimos hacia eso", dijo Walsh. "Nos estamos preparando para los próximos pasos".

Walsh se dirigirá al público el domingo por la tarde.

Mientras tanto, parte del Centro de Convenciones y Exposiciones de Boston se está utilizando para construir 500 camas para personas sin hogar con coronavirus que no requieren hospitalización. La construcción comenzó el jueves.

Esta fue la inesperada sorpresa que alegró a esta anciana en la inesperada celebración de sus 90 años.

Boston también está reservando varios millones de dólares en fondos de ayuda para muchos inquilinos y pequeñas empresas que luchan por mantenerse a flote durante la crisis del coronavirus, dijo el jueves el alcalde Marty Walsh.

La ciudad ya ha recaudado más de $ 20 millones a través de su fondo de resiliencia e hizo una serie de otras medidas para aliviar la carga que el coronavirus tiene sobre los residentes y las empresas. Walsh caracterizó los préstamos para pequeñas empresas como una "línea de vida".

Otras 500 camas servirán como desbordamiento para los hospitales de la ciudad, lo cual, según Walsh, no es obligatorio en este momento, pero puede ser necesario más adelante.

"Podemos agradecer a los (trabajadores de la salud) todo lo que queramos, pero si no cumple con las normas y reglamentos que estamos pidiendo, entonces no está ayudando a un médico, no está ayudando su enfermera, no está ayudando a las personas que necesitan ayuda en este momento en particular ", dijo Walsh.

La ciudad ha tenido que sellar las cestas de baloncesto para evitar que la gente juegue en las canchas y se congregue en grandes grupos. Las redes de hockey y tenis también fueron retiradas y nueva señalización subió en los parques la semana pasada.