Alcalde de Cranston honra a hombre que ayudó a localizar a mujer desaparecida

El alcalde de Cranston, Rhode Island rindió homenaje el miércoles al hombre que ayudó a encontrar a Linda DaLomba, una mujer con autismo y no verbal que estuvo desaparecida durante cuatro días, informa WJAR.

Savong Sam es mecánico del Departamento de Bomberos de Cranston.

Recibió un reconocimiento de la ciudad por su destacada conducta ciudadana tras localizar a la mujer en el asiento trasero de una camioneta.

"Estamos muy orgullosos de su respuesta en un momento de necesidad para nuestra ciudad", declaró el alcalde Ken Hopkins. "Le salvaron la vida a Linda".

DaLomba desapareció durante casi cuatro días, lo que obligó a las fuerzas del orden a una búsqueda frenética tanto por tierra como por aire con drones.

Su cuidadora, Roberta Gerard, de 43 años, enfrenta una lista de cargos. La policía afirmó que mintió sobre dónde y cómo desapareció DaLomba.

NBC 10 News habló con Sam el domingo después de que encontrara a Linda acurrucada en posición fetal en la parte trasera de un auto estacionado en Pond Street y llamara a la policía.

Sam dijo que estaba en shock, pero se sintió aliviado de haber podido ayudar.

"No me considero un héroe. Solo me considero un ciudadano que hace lo correcto", declaró Sam a NBC 10 News el domingo.

Se espera que la policía de Cranston publique más detalles el miércoles sobre lo que creen que le ocurrió a DaLomba.