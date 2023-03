Alcaldesa Wu anuncia eventos para conmemorar décimo aniversario de atentados en Maratón de Boston

La alcaldesa Michelle Wu anunció una serie de eventos el lunes para honrar a las víctimas, los sobrevivientes y los socorristas de los atentados con bomba en la maratón de Boston de 2013.

Anunció dos eventos de recuerdo de One Boston Day en Boylston Steet el sábado 15 de abril. Además, más de una docena de eventos de voluntarios de One Boston Day serán organizados por departamentos de la ciudad y organizaciones vecinales. Se alienta a los residentes a participar en uno de estos actos de servicio o participar en su propio acto de bondad.

Puede encontrar una lista completa de los eventos de voluntariado de One Boston Day en boston.gov/one-boston.

“Todos los años nos reunimos en One Boston Day para recordar el coraje, la fuerza y ​​la resiliencia que mostró la gente de nuestra ciudad en 2013”, dijo Wu en un comunicado. “Al cumplir diez años, nos reuniremos en comunidad el 15 de abril para recordar las vidas que se perdieron, los muchos heridos y el espíritu de humanidad que se mostró ese día. A medida que honramos a los afectados para siempre, las personas en todos los rincones de nuestra ciudad retribuirán de varias maneras y animo a todos a participar”.

La Ciudad de Boston y la Asociación Atlética de Boston honrarán el día con dos eventos de recuerdo en Boylston Street el sábado 15 de abril. El primero será una reunión privada temprano en la mañana y una ofrenda floral en los sitios conmemorativos para las familias que perdieron a sus seres queridos en Maratón de Boston de 2013. Los guardias de honor, incluidos el Departamento de Bomberos de Boston, el Departamento de Policía de Boston, los Servicios Médicos de Emergencia de Boston y los Guardias de Honor del Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk, estarán presentes en los sitios conmemorativos durante todo el día. Después de la B.A.A. carrera de 5 km, la Ciudad abrirá Boylston Street entre las calles Dartmouth y Fairfield para que los miembros del público visiten los sitios conmemorativos.

A las 2:30 p. m., se invita al público a unirse a los miembros de One Fund Community, la gobernadora Maura Healey y Wu, socorristas, líderes de hospitales, B.A.A. liderazgo y grupos de corredores locales en la línea de meta del maratón de Boston para la dedicación de una nueva línea de meta conmemorativa, el repique de campanas y la inauguración de un marcador de One Boston Day en Boylston Street. Los grupos interesados ​​en registrar sus eventos de voluntariado para One Boston Day pueden hacerlo aquí.