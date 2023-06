Alcaldesa Wu hace importante anuncio

Se espera que la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, haga lo que su oficina describe como un anuncio "importante" sobre la fuerza laboral en el área de la ciencia de la vida el lunes por la mañana.

Tiene previsto hablar a las 11:00 a.m. en la inauguración de la Convención Internacional BIO en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Boston. La acompañarán la secretaria de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral, Lauren E. Jones, líderes de Vertex Pharmaceuticals, MassBio, The American City Coalition, la Fundación de Educación en Biotecnología de Massachusetts, Year Up y otros socios comunitarios.

Wu anunciará "una iniciativa histórica de la fuerza laboral de la ciudad para capacitar y emplear a los residentes de Boston en carreras de ciencias de la vida", según un comunicado de prensa.

No se han proporcionado más detalles.