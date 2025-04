Alcaldesa Wu lista para comenzar su campaña de reelección

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, anunciará su campaña de reelección el sábado.

Durante una conferencia de prensa, se le preguntó a Wu si podía confirmar que anunciaría su candidatura el 5 de abril. Respondió afirmativamente y añadió: "¡Nos vemos allí!".

El lanzamiento de la campaña para la reelección de Wu está programado para las 2:00 p.m. en el Cyclorama de la calle Tremont de Boston.

Wu ya se enfrenta a la oposición de Josh Kraft, hijo del dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, y del activista comunitario de Boston, Domingos DaRosa. Se especuló con la posibilidad de que Thomas O'Brien, director ejecutivo de la promotora inmobiliaria The HYM Investment Group, se postulara, pero finalmente decidió no aspirar al cargo.