Alcaldesa Wu testificará ante el Congreso sobre políticas de Boston como ciudad santuario

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, y otros tres alcaldes de Estados Unidos tienen previsto testificar ante el Congreso el miércoles en una audiencia sobre las políticas de sus ciudades en materia de ciudades santuario.

Los republicanos en el Congreso están apuntando a cuatro ciudades —a menudo llamadas “ciudades santuario”— por sus políticas que limitan la cooperación con la aplicación de las leyes de inmigración mientras el presidente Donald Trump sigue adelante con su campaña de deportaciones masivas.

Además de Wu, los alcaldes de Chicago, Denver y Nueva York tienen previsto comparecer el miércoles ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. La audiencia está prevista para las 10 a.m.

No existe una definición estricta de políticas santuario o ciudades santuario, pero los términos generalmente describen una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El ICE hace cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos en todo el país, pero busca ayuda estatal y local, en particular para deportaciones a gran escala, solicitando que la policía y los alguaciles les avisen de las personas que quiere deportar y las retengan hasta que los agentes federales las tomen bajo custodia.

Pero algunas ciudades y estados dicen que cooperar con el ICE significa que las víctimas de delitos y los testigos que no están en Estados Unidos legalmente no se presentarán. Y, en distintos grados, los funcionarios argumentan que quieren que sus localidades sean lugares acogedores para los inmigrantes.

Los tribunales han confirmado repetidamente la legalidad de la mayoría de las leyes de santuario. Pero los funcionarios de la administración Trump han atacado las políticas de santuario desde el principio en su segundo mandato, viéndolas como un impedimento clave para deportar a personas en las grandes cantidades que él desea. La administración ha demandado a Chicago e Illinois, así como al estado de Nueva York, por varias leyes de inmigración.

En Boston, la Ley de Confianza de la ciudad generalmente restringe el grado en que la policía puede cooperar con el ICE, aunque permite cierta cooperación con una división llamada Investigaciones de Seguridad Nacional cuando se trata de cuestiones como la lucha contra el tráfico de personas o el tráfico de drogas y armas.

La ciudad también debe cumplir un fallo de 2017 del tribunal más alto del estado que prohíbe a las autoridades de Massachusetts detener a una persona que de otro modo tendría derecho a ser puesta en libertad basándose únicamente en una solicitud federal.

Esas solicitudes, llamadas órdenes de detención, suelen pedir a las agencias policiales federales, estatales, locales y tribales que den un aviso con al menos 48 horas de antelación antes de que los inmigrantes sospechosos sean liberados de la cárcel, o que los retengan hasta 48 horas después de su liberación normal para que el ICE pueda recogerlos. De lo contrario, el ICE debe salir a la comunidad para arrestarlos.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, recientemente criticó al comisionado de policía de Boston y prometió ir a Boston y "traer el infierno" con él.

La fiscal general Pamela Bondi también apuntó a Boston el martes en una publicación en X, diciendo que las acciones de Wu son "insensibles y un insulto a las fuerzas del orden en todo Estados Unidos".

I’d like to extend my condolences to the good people of Boston. Mayor Wu’s actions are callous and an insult to law enforcement across America.



As a result of the Mayor's decision to side with public safety threats over law-abiding citizens, DOJ will have no choice but to…