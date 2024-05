Alega defensa propia mujer que habría agredido a hombre con un tacón en Providence

Una mujer de Providence, Rhode Island, que fue arrestada por, supuestamente, golpear a un hombre con un zapato de tacón alto y un bloque de cemento compartió su versión de los hechos.

Ashley Soto Morales, de 30 años, dijo a WJAR que todo lo ocurrido fue en defensa propia.

“Aquí me están criminalizando como, ¿qué? No soy un criminal, como si no quisiera quedar así”, dijo Morales.

La residente de Federal Hill estaba gravemente magullada y cojeaba con un aparato ortopédico en la pierna cuando habló con WJAR el lunes por la tarde.

"Se suponía que iba a volar a Florida al día siguiente y me pasó esto, eso no está bien", dijo Morales.

La mujer fue arrestada el sábado alrededor de las 2:00 a.m. después de que, según la policía, golpeó a un hombre en la cabeza con su zapato de tacón alto y un bloque de cemento.

La situación, que se dice que no está relacionada con los restaurantes, se desarrolló en un estacionamiento residencial detrás de OPA y el restaurante Capt. LouiSeafood Boil.

La policía dijo que encontraron a un hombre desorientado, sangrando por la cabeza.

Soto Morales vive en los apartamentos cercanos y dijo que la situación comenzó mientras intentaba encontrar estacionamiento para sus amigos.

"Estaba estacionado aquí, así que cuando salí, salí de aquí, caminé hacia aquí. Pensé: 'Oye, estaciona aquí, estaciona aquí, estos dos son lugares para estacionar'".

Soto Morales dijo que el hombre salió del espacio y la golpeó de costado.

"Pensé: ¿Es en serio? Simplemente me golpeaste y fue entonces cuando se estacionó aquí", dijo Morales.

Soto Morales dijo que el conductor salió del auto y las cosas se pusieron físicas.

"Se acercó a mí y me dijo: '¿Quieres un pedazo de mí? ¿Quieres un *improperio* pedazo de mí?'", dijo Morales.

"Fue entonces cuando hizo una reverencia y yo dije 'Oh' y fue entonces cuando me caí aquí y me raspé las rodillas".

Soto Morales dijo que la golpeó nuevamente antes de que ella se levantara y corriera tras él con su tacón alto. Ella dijo que se dirigieron cerca de un árbol con bloques de cemento en el suelo.

Soto Morales dijo que ella lo golpeó y dos transeúntes entraron para calmar la situación.

La policía dijo que las imágenes de vigilancia de la OPA muestran a Morales en una discusión verbal con la víctima, y ​​luego a dos hombres no identificados golpeando al conductor, antes de ver a Morales golpear al hombre.

La policía dijo que el hombre fue llevado a un hospital.