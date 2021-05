Álex Cora reflexiona sobre el gran apoyo de su madre en su carrera

Cuando se le preguntó sobre el impacto que su madre ha tenido en su carrera, el mánager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, respira hondo.

"¿Tenemos tiempo?" él pide. "No tenemos tiempo para eso. Probablemente estaríamos aquí durante horas".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Tal es el amor y la admiración de Cora por su mamá, Iris Amaro, quien es la piedra angular de su familia, sin mencionar su mayor fan.

Antes de que los Medias Rojas se enfrentaran a los Orioles el domingo en el Día de las Madres, Cora se tomó unos minutos para saludar a la mujer que lo mantuvo en el juego tanto como a cualquiera después de que su padre muriera de cáncer de colon cuando Alex tenía solo 13 años.

"Ella ha sido todo para nosotros", dijo Cora. "Ella es la que dirige la familia. Ella es nuestra dirigente. Digámoslo de esa manera. Lo que ha hecho, lo que ha pasado los últimos 18 meses, no ha sido fácil. Pero ella es solo mamá. Ella está ahí. Siempre lo hará. esté ahí para nosotros. Soy muy parcial al respecto. Ella es la mejor del mundo".

Cora es la menor de cuatro. Su hermano, Joey, lo precedió en las Grandes Ligas y jugó 11 temporadas, convirtiéndose en un All-Star en 1997 con los Marineros. También tiene dos hermanas: Lydia dirige un laboratorio médico y Aimee es funcionaria de relaciones públicas para varias estaciones de radio y televisión en Puerto Rico. (Para más sobre la familia, vea este perfil de MLB.com)

Woosox se preparan para temporada inaugural en el Polar Park

Su padre fundó un popular capítulo de las Pequeñas Ligas en Caguas que su madre asumió tras la muerte de José Manuel Cora. La familia se unió para el joven Alex.

"Los tres, mis dos hermanas y ella, llevaban al pequeño, al bebé de la familia, a todas partes", dijo Cora. "A los partidos de béisbol, a los de voleibol, a los de baloncesto, a las fiestas, a todas partes, hasta que fui a Miami. Estoy muy orgulloso de ellos. No solo por lo que hicieron por nosotros, sino también por lo que significan para mucha gente en nuestra ciudad natal, y la gente a la que impactaron en nuestro capítulo de las Pequeñas Ligas, papá comenzó eso. Ella es la mamá de muchos profesionales en casa".

La madre de Cora tiene 81 años, pero su pasión por el juego no ha disminuido. Ella todavía le envía mensajes de texto a diario, y mira religiosamente a los Red Sox y los Piratas, donde Joey entrena la tercera base. Los fanáticos de la vieja escuela aceptarán algunas de sus posiciones.

La razón por la cual los Red Sox no han perdido en el intercambio de Andrew Benintendi

"Ella entiende el juego", dijo. "Ella sabe que es un juego diferente. Probablemente quiere que toque un poco más y me quede con mis lanzadores más de lo habitual. No se interpone en criticarme o cuestionarme. Ella me apoya a mí y a Joey. Ella está en sintonía con todo lo que está pasando".

Una de las mayores alegrías de Cora fue tener a su familia a mano para la Serie Mundial 2018 en Boston y Los Ángeles. Su madre ha mostrado un interés particular en el equipo de los Red Sox de este año, que ella compara con un grupo cercano y querido por su corazón.

"Ella ve el juego un poco diferente a mí", dijo Cora. "A ella le gusta el juego. Hablamos en el camino aquí y ella dijo, son como un equipo de ligas menores. Se entristecen cuando no lo hacen (bien) y cuando las cosas van bien, celebran, como un equipo de las ligas menores. Lo tomo como un cumplido. Significa que nos preocupamos y nos estamos divirtiendo".

¿Qué es lo que motiva a los Red Sox esta temporada?

Su madre ofreció un último consejo para los sorprendentes Medias Rojas, que poseen el mejor récord del béisbol.

"Como todos los demás que apuestan por los Medias Rojas en este momento, ella sabe que es temprano", dijo Cora, "pero se está divirtiendo mucho con este equipo".