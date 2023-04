Alguacil actualiza información sobre protesta en cárcel de Mass.

Se espera que se revelen más detalles el lunes sobre la protesta que interrumpió las operaciones en la Casa Correccional del Condado de Bristol en Massachusetts el viernes.

El alguacil del condado de Bristol, Paul Heroux, hablará con los periodistas sobre el incidente que cerró la cárcel en Dartmouth durante horas mientras los reclusos protestaban por ser trasladados de un lugar a otro mientras los funcionarios trabajaban para realizar mejoras en las instalaciones que evitarían los suicidios.

Nadie resultó herido, pero hubo una destrucción significativa cuando un grupo de reclusos decidió protestar contra los planes de trasladar las unidades de vivienda en la Correccional del Condado de Bristol en Dartmouth, Massachusetts, lo que obligó a los oficiales correccionales a salir de la unidad y pedir refuerzos.

El alguacil del condado de Bristol, Paul Heroux, dijo que todo comenzó cuando el personal intentaba trasladar a los reclusos a diferentes unidades de vivienda, algo que hacen como una táctica de prevención del suicidio. Esto requería sacar a los reclusos de celdas simples o dobles y llevarlos a un entorno grupal.

Heroux dijo que alrededor de 17 personas decidieron que no querían mudarse y comenzaron a agitar al grupo más grande de unas 80 personas en una unidad de vivienda alrededor de las 9:30 a. m. No hay cerraduras en las puertas de estas unidades, lo que hace que la situación sea potencialmente peligrosa para los oficiales correccionales.

“Tuvimos una situación volátil en la que teníamos hasta 75 u 80 reclusos que estaban agitados y también causaron mucho daño”, dijo Heroux.

Una segunda unidad de vivienda al lado, con unos 63 reclusos, también comenzó a protestar, aunque Heroux dijo que fue mucho más leve.

Los grupos proporcionaron una lista de demandas, que Heroux dijo que los funcionarios tomaron en serio, pero que no pudieron cumplir. Cuando los funcionarios les llevaron la respuesta, los reclusos rompieron la carta.

Una inmigrante venezolana, que estuvo ahí cuando se produjo el motín relata la pesadilla que se vivió.

"No estaban realmente interesados en cooperar", dijo Heroux, y señaló que algunos de los problemas comenzaron cuando comenzaron a circular rumores sobre lo que los reclusos podían esperar cuando fueran trasladados a una unidad diferente. Entre esos rumores estaba que habría menos tiempo recreativo, menos tiempo de visita y otros privilegios reducidos.

El alguacil dijo que si bien la situación fue "de las manos" y "más allá del punto de no retorno", no llamaría a la situación un motín porque, a pesar del daño, los reclusos no estaban siendo agresivos entre sí. Todavía están evaluando todos los daños, pero estiman que se necesitarán al menos $ 100,000 a $ 200,000 para repararlo todo.

Se necesitaron horas y una gran respuesta policial para controlar la situación el viernes. El alguacil espera que surjan cargos criminales de la situación.

Ningún recluso ni funcionario penitenciario resultó herido. Las personas que Heroux describió como los "cabecillas" han sido enviadas a diferentes instalaciones para evitar que se repita la situación. Los otros reclusos estaban repartidos en otras unidades de vivienda.