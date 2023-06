Alguacil de Texas recomienda cargos penales por vuelos de migrantes a Martha’s Vineyard

La oficina del alguacil de Texas anunció el lunes que recomendó cargos penales por los dos vuelos que trajeron inmigrantes a Martha's Vineyard el año pasado.

Johnny García, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, dijo que en este momento no están nombrando sospechosos. No está claro si el fiscal de distrito continuará los cargos, que incluyen delitos menores y delitos graves de restricción ilegal, según la oficina del alguacil.

El anuncio se produce cuando funcionarios de California dicen que el estado de Florida recogió a solicitantes de asilo en la frontera de Texas el lunes y los llevó en un avión privado a la capital de California a expensas de los contribuyentes por segunda vez en cuatro días, lo que provocó acusaciones de que los migrantes fueron engañados y atrapados en refugios y tomaron a trabajadores humanitarios por sorpresa.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios estatales no dijeron nada, como lo hicieron inicialmente el año pasado cuando usaron tácticas aparentemente similares para llevar a 49 migrantes venezolanos a Massachusetts, atrayéndolos a aviones privados desde un refugio en San Antonio. Los funcionarios de Massachusetts no estaban al tanto de la situación hasta que los inmigrantes aterrizaron, lo que hizo que los funcionarios y los lugareños se apresuraran a establecer un refugio de emergencia para los recién llegados. No se puede acceder a la comunidad de la isla en automóvil, lo que complica la respuesta.

La medida causó indignación entre la comunidad de inmigrantes y los defensores, quienes la calificaron como un truco político cruel. También generó dudas sobre la legalidad de la maniobra y provocó una demanda colectiva.

Los gobernadores republicanos de Texas y Arizona enviaron anteriormente a miles de migrantes en autobuses a Nueva York, Chicago y Washington, D.C., pero los raros vuelos chárter a California de DeSantis marcan una escalada en las tácticas. Al igual que los vuelos a Martha's Vineyard, los dos grupos enviados a Sacramento nunca pasaron por Florida. En cambio, fueron abordados en El Paso por personas con documentos relacionados con Florida, enviados a Nuevo México y luego embarcados en vuelos privados a la capital de California, dijeron funcionarios y defensores de California.

DeSantis, que busca la nominación republicana para postularse a la presidencia, ha sido un feroz crítico de la política federal de inmigración bajo el presidente Joe Biden y ha publicitado mucho el papel de Florida en casos anteriores en los que los inmigrantes fueron transportados a estados liderados por demócratas.

Ha hecho del programa de reubicación de migrantes una de sus principales prioridades políticas, utilizando el proceso legislativo estatal para destinar millones de dólares y trabajando con múltiples contratistas para realizar los vuelos. Vertol Systems Co., la compañía a la que Florida le pagó para llevar a los inmigrantes a Martha's Vineyard, parece estar detrás de los vuelos a Sacramento, dijeron funcionarios de California. La compañía no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Hablando durante el fin de semana sobre el primer grupo que llegó a Sacramento, Eddie Carmona, director de campaña de PICO California, un grupo basado en la fe que ayuda a los inmigrantes, dijo que los funcionarios de inmigración de EE. casos de asilo cuando “individuos que representan a un contratista privado” se acercaron a ellos afuera de un centro para migrantes en El Paso, Texas, y se ofrecieron a ayudarlos a conseguir trabajo y llevarlos a sus destinos finales.

“Les mintieron y los engañaron intencionalmente”, dijo Carmona, y agregó que los migrantes no tenían idea de dónde estaban después de que los dejaran en Sacramento. Dijo que tienen citas en la corte en ciudades de todo el país y que ninguno de ellos tenía la intención de terminar en California.

Los solicitantes de asilo pueden cambiar la ubicación de sus comparecencias ante el tribunal, pero muchos son reacios a intentarlo y prefieren apegarse a una fecha fija, al menos para sus comparecencias iniciales. Creen que es una garantía, incluso si es terriblemente inconveniente.

La oficina de la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, no dio detalles sobre por qué los inmigrantes fueron llevados de Texas a Nuevo México antes de volar a California.

“El Gob. Lujan Grisham enfatiza, una vez más, la necesidad urgente de una reforma migratoria federal integral y reflexiva que tenga sus raíces en una respuesta humanitaria que tenga en cuenta a las comunidades fronterizas”, dijo el lunes la portavoz del gobernador, Caroline Sweeney.

El año pasado, DeSantis ordenó a los legisladores republicanos de Florida que crearan un programa en su oficina dedicado a la reubicación de inmigrantes.

Precisó que el estado podría transportar a los migrantes desde cualquier lugar del país. La ley fue diseñada para sortear preguntas sobre la legalidad de transportar personas en un vuelo que se originó en Texas.

El supuesto papel de Florida en la llegada de los dos grupos a Sacramento seguramente intensificará la disputa política entre DeSantis y el gobernador de California, Gavin Newsom, quienes han ofrecido visiones contradictorias sobre la inmigración, el aborto y una serie de otros temas.