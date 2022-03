Algunos pensamientos primaverales sobre los Medias Rojas y Trevor Story

Observaciones sobre el entrenamiento de primavera después de una semana bajo el sol de Florida...

Cuando terminó el cierre patronal, creí que los Medias Rojas harían un gran movimiento en el medio del cuadro, ya fuera Carlos Correa o Trevor Story. Ambos jugadores permanecen libres, pero a medida que pasa el tiempo sin que Chaim Bloom and Co. ataquen, estoy empezando a temer que lo que ves es lo que hay, con un jardinero veterano posiblemente uniéndose a la combinación del jardín derecho.

¿Es esto lo suficientemente bueno? Quizás. Los Medias Rojas nos sorprendieron el año pasado. Pero con el panorama del Este de la Liga Americana cambiado por los Blue Jays yendo all-in y los Yankees mejorando su defensa en el campocorto, el receptor y la tercera base, la actuación del año pasado podría no triunfar, incluso con un calificador de comodín adicional.

Algunos de los lanzadores de los Red Sox vieron acción en una sesión de práctica de bateo en vivo.

Los dos clubes que llevaron a los Medias Rojas al día final la temporada pasada, los Azulejos y los Marineros, han mejorado, con el primero agregando al antesalista Guante de Oro Matt Chapman, entre otros, y el último firmando al ganador del Cy Young, Robbie Ray de Toronto y lanzando un éxito de taquilla con los Rojos para el jardinero All-Star Jesse Winker.

Mientras tanto, los Medias Rojas hicieron una pequeña adición al traer de regreso al primera base Travis Shaw el viernes y firmar al veterano zurdo Derek Holland en un contrato de ligas menores. Considere la aguja inmóvil.

¿Alguna vez el gerente Alex Cora tiene ganas de preguntarle a Bloom: "¿Cuándo recibiremos ayuda?"

"Todo depende de cómo lo veas", dijo Cora. "Puedes agregar, pero hay otros jugadores que impactaron la división que están jugando en otro lugar. Están en el Oeste de la Liga Americana. Entonces, al final, comienza el 7 de abril. Nos sentimos cómodos de que podremos competir."

Las mejoras aparentemente marginales de Bloom siguen funcionando, por lo que es importante tener en cuenta que ganar la temporada baja no siempre se correlaciona con ganar de verdad. Pero seguro que sería bueno ver a los Medias Rojas unirse a la diversión.

Sin embargo, tal vez aún quede un chapuzón en la forma de Story. El campocorto de los Rockies ha caído en desgracia esta temporada baja y podría tener que conformarse con un contrato de un año. Jon Heyman, miembro de la MLB, informó el viernes que Story es abierto a un cambio de posición a corto plazo, lo que no necesariamente convierte a los Medias Rojas en los favoritos para conseguirlo. Los Giants también están en la mezcla y ya cuentan con un campocorto Guante de Oro en Brandon Crawford. Story podría jugar segundo en San Francisco o Boston.

La pregunta es si Story, de 29 años, que tiene casi exactamente la misma edad que el titular Xander Bogaerts, en realidad representa una mejor inversión a largo plazo. Bogaerts ocupó el puesto 35 de 36 campocortos calificados en 2021, es justo notar que Story se ubicó en el puesto 31 en la misma lista.

Sin embargo, en un contrato de un año, hay muchas cosas que me gustan. Story podría cambiar a la segunda base y darle a los Medias Rojas uno de los infields medios más poderosos y productivos del juego. Story, dos veces All-Star, posee temporadas de 35 y 37 jonrones y aún logró 24 pelotas largas durante un 2021 negativo.

Desde que los Medias Rojas han estado continuamente vinculados a agentes libres de alto nivel sin consumar ningún trato, estoy con la mentalidad de 'lo creeré cuando lo vea'". . . .

Los Medias Rojas sorprendieron a todos de camino a la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado. No deberían estar acercándose sigilosamente a nadie ahora, pero su incapacidad para seguir el ritmo de los otros contendientes de la Liga Americana los ha vuelto a subestimar, lo cual no es lo peor del mundo si eres Cora.

"El año pasado parecía que éramos el mejor equipo de la liga", dijo Cora. "Y luego fuimos el peor equipo de la liga y luego tuvimos la mayor cantidad de casos de COVID en la liga. Somos quienes somos. Ganamos 90 juegos, lo que sea, y en un momento, fuimos muy inconsistentes. Así que entiendo eso. Entiendo que hay equipos que, son jóvenes y la gente espera que sean mejores. Y, obviamente, Nueva York es Nueva York y Tampa, siguen haciendo lo suyo.

El jugador de los Medias Rojas compartió cómo han sido los primeros días del Spring training.

"Pero si le preguntas a los otros tres equipos, piensan lo mismo. El año pasado, vencimos a Nueva York en el juego de comodines y jugamos muy bien contra los Rays en los playoffs. Jugamos cuatro grandes partidos contra Houston. Simplemente nos quedamos sin gasolina o sin batear. Pero una de las cosas que aprendí a lo largo de los años es que realmente no importa lo que la gente piense. Todavía tienes que presentarte y jugar y tienes que mejorar. Esto es una nueva temporada. Aprendimos mucho sobre el grupo. Hay algunos muchachos en ese clubhouse que los ves ahora en comparación con el año pasado y hay una presencia sobre ellos, ¿verdad? Y agregamos algunas personas, han estado presentes y tengo mucha hambre de ganar una Serie Mundial".

Dale crédito a Bobby Dalbec. El primera base comenzó los entrenamientos de primavera con jonrones en sus primeros dos juegos. Probablemente valga la pena considerar un 2022 en el que Dalbec juegue más como su jugador del mes de agosto y menos como la máquina de ponches de abril a julio. El joven toletero todavía tiene solo 26 años y no hay razón para que no pueda mejorar. No le entreguemos el trabajo a Triston Casas todavía.

