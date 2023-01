Allegados de madre desaparecida de East Boston cuestionan investigación

Continúa la búsqueda de Reyna Morales Rojas, la madre salvadoreña residente de East Boston que desapareció el 26 de noviembre sin dejar mayor rastro.

La policía asegura que Morales Rojas fue vista por última vez en Allston St. en la ciudad de Somerville, Massachusetts.

Autoridades dicen que están trabajando activamente en ese caso junto con la policía de Somerville.

Los vídeos de seguridad donde se ve a Reyna Morales de 41 años, salir de su casa en East Boston, subirse a una camioneta plateada, están en manos de las autoridades.

En este vídeo de seguridad, se observa a Reyna Morales Rojas, cuando sale de la casa donde vivía en East Boston, y camina hasta la acera donde espera varios minutos hasta que llega una camioneta plateada a la que se sube con destino a Cambridge.

Cindy Magana, amiga Reyna Morales dice dudar de las circunstancias en la que su amiga desapareció, "de que haya salido a esa hora... como que no me parece mucho. Otra que ella no era de quedarse en otro lugar, para no haber llegado la primera noche".

Morales fue vista por última vez, un 26 de noviembre, dos días después de Acción de Gracias, sin embargo, la fiscalía del condado de Middlesex dio a conocer su desaparición el 12 de enero, cuando publicó un folleto con su fotografía pidiendo ayuda para encontrar a la madre de dos hijos, que llegó de El Salvador el mayo del 2022.

Morales tampoco se presentó a trabajar el domingo, eso también alertó a sus compañeros del trabajo en Do&Co una compañía en East Boston que prepara comida para las líneas áreas, ahí conoció a quien fue su novio.

"Ella no se desaparece, ella siempre buscaba la casa rápido, me entiendes... Incluso cuando ella venía a verme a mí ella se iba rápido también, ella no es una persona que va a estar por mucho tiempo" dice David Platero, pareja de Reyna Morales.

La desaparición de Reyna preocupa a la comunidad salvadoreña en Boston, aseguran que ha pasado mucho tiempo y las autoridades han revelado poca información, "Yo me siento realmente molesto. ¿Qué es lo que están haciendo por Reyna?... me gustaría que ellos me digan qué están haciendo por Reyna", dice Magana.

Aún no está claro qué hacía Reyna Morales en la calle Allston en Somerville el día de su desaparición.