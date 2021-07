Altísimos los precios de Uber y Lyft en Aeropuerto Logan

Si está buscando un viaje a casa desde el Aeropuerto Internacional Logan, puede costarle más de lo que espera.

Erin Devost no podía creerlo. Ella acababa de aterrizar en Logan el domingo por la noche y solo estaba buscando la manera de llegar a casa.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Salté a mi teléfono para coger un Uber y me di cuenta de que el aumento era enorme", dijo Devost.

Cuando Devost bajó de su vuelo desde Washington, D.C., notó que la fila para los taxis era muy larga.

"Solo quería un viaje súper rápido a casa", dijo.

Devost llegó a casa bastante rápido; sin embargo, el costo fue altísimo. Devost pagó $150 por el viaje después de la propina.

"Me costó tanto como el vuelo de ida y vuelta solo para llegar a casa en 20 minutos a Quincy", dijo.

Maryna Hoskine esperó en esa fila de taxis durante más de una hora el domingo por la noche.

"Revisamos Uber tan pronto como aterrizamos, y entonces costaba como $ 100", dijo. "Todo el mundo parecía miserable, como, '¡Sácame de aquí, Logan!'"

A mediados de junio, el gobernador Charlie Baker puso fin a la orden de emergencia COVID-19. Como parte de eso, a las empresas de viajes compartidos como Uber y Lyft se les permitió comenzar a instituir precios de aumento de nuevo. En ese momento, Uber dijo que el aumento de los precios les daría a los conductores un incentivo para comenzar a conducir nuevamente.

"Los domingos por la noche en el aeropuerto siempre están ocupados", dijo a NBC10 Boston un conductor de viaje compartido, que no quiso dar su nombre por temor a perder su trabajo. "Hice que alguien pagara $65 por un viaje de 10 minutos".

El conductor estima que mientras Hoskine y otros estaban en la fila el domingo por la noche, ella estaba acumulando casi $100 por hora conduciendo hacia y desde el aeropuerto.

"Estoy haciendo dinero, no me malinterpreten, pero desearía que no subieran los precios tan alto que la gente se sintiera miserable y no quisieran tomar el servicio porque no tiene sentido financieramente". ella dijo.

Para estos viajeros, agrava las cosas el horario de la MBTA, ya que el último tren de la noche a menudo sale antes de que todos los vuelos aterricen en Logan.

"Con el aumento de las tasas de vacunación, los trabajadores y pasajeros de Massachusetts utilizan cada vez más la aplicación Uber para desplazarse", dijo la compañía Uber en un comunicado. "Estamos trabajando duro para que más conductores vuelvan a la carretera, incluso notificando a todos los conductores sobre el levantamiento de la prohibición de aumento de precios y aumentando las ganancias de los conductores en todo el estado".

Devost ahora dice que tendrá que hacer un presupuesto para su viaje a casa la próxima vez que viaje.

"Tendría que tomar un vuelo más temprano a casa, lo que, desafortunadamente, acorta aún más mi viaje, ¿verdad?" Ella dijo. "Quería viajar durante el verano, sabiendo cómo están los precios ahora, necesito agregar eso a mi presupuesto de viaje, un gasto inesperado".