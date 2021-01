Amenaza de bomba enviada por fax a aeropuerto de NH causa evacuación temporal

El lunes enviaron una amenaza de bomba con una demanda de dinero a un aeropuerto de New Hampshire, lo que provocó la evacuación de una terminal para que un escuadrón de bombas pudiera revisarla, dijeron las autoridades.

Al final, no se encontró ninguna bomba o amenaza en la terminal del aeropuerto internacional de Portsmouth en Pease, y se permitió que los pasajeros regresaran al interior después de unas dos horas, según el aeropuerto. Un avión que llegaba también se retrasó.

El fax llegó alrededor de las 9:50 a.m. y dijo que una bomba sería detonada en la terminal a menos que se entregara dinero, dijeron los funcionarios del aeropuerto de Pease.

Nueve minutos después, los agentes llegaron al aeropuerto y evacuaron la terminal. El escuadrón de bombas también llegó, dijeron funcionarios del aeropuerto.

El escuadrón de bombas registró la terminal pero no encontró nada amenazante y determinó que la amenaza no era creíble, según el aeropuerto. Se dio el visto bueno alrededor de las 11:45 a.m. y se permitió que los pasajeros regresaran al interior.

Un avión estaba en el aire cuando se informó de la amenaza, dijeron las autoridades. Finalmente, se retrasó en la pista durante una hora.

Todas las operaciones en el aeropuerto han vuelto a la normalidad.