Amplify Latinx anuncia oradores y conferencias de 2021

Amplify Latinx, el movimiento colaborativo cuya misión es construir el poder económico y político de los latinx en Massachusetts, anunció hoy el grupo de oradores y conferencias que ofrecerá en 2021

Entre ellos está el congresista de los Estados Unidos, Adriano Espaillat; la alcaldesa de Boston, Kim Janey; El rector de la Universidad de Massachusetts, Boston, Marcelo Suárez-Orozco; La presentadora de VICE News, Paola Ramos; y la cofundadora de United We Dream, Cristina Jiménez Moreta, serán las oradoras principales de la quinta conferencia anual Amplify: Activating Our Latinx Power, que se llevará a cabo virtualmente el viernes 11 de junio de 2021 de 10:00 a.m. a 2:30 p.m.

Además, el Secretario de Vivienda y Desarrollo Económico del Estado de Massachusetts, Mike Kennealy; La Secretaria de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral del Commonwealth of Massachusetts, Rosalin Acosta; El senador del estado de Massachusetts, Adam Gómez; y Grace Moreno, directora ejecutiva y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio LGBT de Massachusetts, también han sido confirmados como oradores destacados.

El concejal de la ciudad de Waltham, Jonathan Paz; La Directora Ejecutiva de la Organización Comunitaria del Condado de Essex, Dra. Alexandra Piñeros Shields; La directora de la escuela primaria Connery, Glenda Colón Busher; y Carlos Prudencio, estudiante de Lynn English Highschool, son oradores confirmados de Firestarter.

La Conferencia Amplify es el evento más grande del año de la organización. Esta convocatoria virtual presentada con el Center for Women in Politics and Public Policy y el Gastón Institute en la Universidad de Massachusetts, en colaboración con organizaciones asociadas y patrocinadores, reunirá a más de 500 líderes latinxs de múltiples sectores, incluidos líderes políticos, comunitarios. organizadores, defensores, ejecutivos de negocios, líderes culturales y la comunidad artística para fortalecer las relaciones y co-crear un plan de política Latinx que avance para nuestra prosperidad colectiva.