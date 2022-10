Andrés Cantor: Voz de la Copa Mundial

Nota del editor: Escucha la primera parte del video en español, or jump ahead 7 minutes and 2 seconds for the interview in English.

Acompaña a nuestro presentador deportivo Jesús Quiñónez y al famoso experto en fútbol Andrés Cantor en este primer episodio de Fútbol y Soccer, un podcast bilingüe.

La leyenda del micrófono e inconfundible voz del fútbol en español Andrés Cantor comparte sus expectativas en esta cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Ésta será la 12ava Copa Mundial de Cantor, y se prepara viendo mucho fútbol de las distintas ligas donde él cree que están los jugadores que van a marcar una diferencia en sus selecciones.

Uno de los aspectos que hace a este mundial sin precedentes es el hecho de que se jugará en noviembre, Cantor opina que esto es una gran oportunidad para los jugadores de demostrar qué tanto más pueden brindar en la cancha.

Siendo argentino y habiendo seguido la carrera de varios famosos jugadores connacionales, Cantor profundiza en la presión que siente Messi y Argentina de ganar este mundial, “Muchos lo consideran el más grande de todos los tiempos, que será una pena, ya sabes... siempre digo, cuando la gente empieza a compararlo con Cristiano, o con cualquier otra persona. Disfrutémoslos hasta la última gota que nos puedan dar”, dice Cantor.

Escucha el podcast aquí abajo, o mira el video arriba de este artículo. Disponible ahora en Apple Podcasts/iTunes, Art19, Spotify, Amazon Music, iHeart Radio y Stitcher.