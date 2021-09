Annissa Essaibi George arremete contra su oponente tras resultados de las elecciones preliminares

La concejal de la ciudad, Annissa Essaibi George, arremetió contra su oponente mientras saludaba a los residentes en Mike’s Diner en el South End de Boston el miércoles, la mañana después de que declaró la victoria en las elecciones preliminares de alcalde de Boston.

"Creo que muchos de sus planes, desafortunadamente, no son realistas", dijo Essaibi George sobre la concejal de la ciudad Michelle Wu.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Wu, que había estado a la cabeza en las encuestas recientes, ganó fácilmente la votación preliminar del martes. Essaibi George estaba en una reñida carrera por el segundo puesto con la alcaldesa Kim Janey y la concejal de la ciudad Andrea Campbell. The Associated Press no declaró a los ganadores hasta la madrugada del miércoles porque solo se había informado una pequeña cantidad de los votos a medida que los resultados se filtraban lentamente.

Essaibi George reclamó la victoria junto a Wu como una de las dos que más votos recibieron durante su discurso del martes por la noche, aunque advirtió que todavía había votos que debían contarse.

"Me hubiera gustado que esos resultados llegaran un poco antes, pero haremos un post-mortem para ver cómo lo hacemos mejor para las elecciones de noviembre", dijo Essaibi George el miércoles.

Los funcionarios electorales estatales explicaron que la demora en los resultados tuvo que ver, al menos en parte, con las urnas, una de las formas en que se alentó a los votantes a devolver sus boletas este año.

Haga clic aquí para ver más resultados electorales a medida que aparezcan.