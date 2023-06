Ante la corte el sospechoso del triple asesinato en Newton

El hombre de 41 años acusado del triple asesinato que sacudió a la comunidad de Newton, Massachusetts, el domingo por la mañana, debe comparecer ante el tribunal el martes, mientras la ciudad lidia con lo que se ha descrito como una "terrible tragedia".

Christopher Ferguson fue identificado como sospechoso por la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, durante una conferencia de prensa el lunes por la noche, donde explicó que actualmente enfrenta un cargo de asesinato, robo y dos cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa que causa lesiones corporales graves. Se esperan cargos adicionales, una vez que se hayan completado las autopsias de las tres víctimas.

Se suponía que dos de las víctimas, Jill y Bruno D'Amore, renovarían sus votos matrimoniales por su 50 aniversario el domingo por la mañana en la Iglesia Católica Our Lady Help of Christians. La tercera víctima fue la madre de Jill, Lucia Arpino.

Las tres víctimas en este caso fueron encontradas por un amigo cercano y vecino, quien llamó al 911 alrededor de las 10:15 de la mañana del domingo. Los oficiales que respondieron encontraron a los tres muertos dentro de su casa en la calle Broadway en el pueblo de Newton en Nonantum, aparentemente habiendo sufrido un traumatismo contundente y heridas de arma blanca, según las autoridades.

La policía también notó signos de entrada forzada.

Ferguson, quien ha estado en el hospital desde el domingo, fue arrestado después de que el análisis forense de los azulejos de cerámica afuera del dormitorio mostrara huellas de sangre de pies descalzos, según los fiscales. Las huellas llevaron a las autoridades a arrestar a Ferguson, quien fue identificado después de ser visto en imágenes de vigilancia caminando sin camisa y sin zapatos y "lo que parecía ser un paso tambaleante" en Albermarle Road, a menos de una milla de la escena del crimen y a unas 100 yardas de su propia casa en Washington Street, según Ryan.

Los investigadores habían dicho que creían que el ataque a la familia fue al azar.

Una carta de miembros de la familia, enviada por la iglesia, describió a las víctimas como una parte integral de la comunidad y miembros de toda la vida.

"Es con gran pesar que compartimos que la terrible tragedia que ocurrió ayer en Newton golpeó muy cerca de casa... impactando a nuestra comunidad de fe y a nuestra propia familia", decía una carta que compartió la iglesia de dos personas que trabajan allí, quienes identificaron ellos mismos como los primos de los D'Amore y sobrina y sobrino de Arpino.

Jill fue descrita como pasando "horas interminables en el cuidado de nuestra iglesia", cuidando el jardín y administrando los terrenos y otras áreas. Se decía que Bruce era conocido por su "gran voz y su personalidad exuberante", especialmente cuando actuaba como chef cocinando hamburguesas en el picnic de la parroquia.

Según la iglesia, los D'Amore dejan tres hijos y cinco nietos.

La iglesia está programada para celebrar una misa conmemorativa el martes por la noche.

Ferguson, mientras tanto, permanece hospitalizado y se somete a una evaluación de salud mental. Se espera que sea procesado en el Tribunal de Distrito de Newton el martes.