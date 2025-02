Anunciarán cargos contra miembros de la pandilla Trinitarios en Massachusetts

Las autoridades federales tienen previsto anunciar el miércoles los cargos contra los presuntos líderes, miembros y asociados de la pandillaTrinitarios.

La Fiscalía de los Estados Unidos para Massachusetts dijo que celebrará una conferencia de prensa a las 11 a. m. en el Palacio de Justicia Federal de Moakley en Boston para anunciar los cargos en relación con múltiples asesinatos, tiroteos, agresiones violentas y tráfico de drogas.

