Anuncian fondos de 1,8 millones para servicios juveniles de Hartford

El alcalde Luke Bronin ha anunciado que la ciudad concederá 1,8 millones de dólares a más de 60 grupos que prestan servicios a los jóvenes en toda la ciudad de Hartford, Connecticut.

Los beneficiarios de las subvenciones Understanding the Needs In Today's Youth, o UNITY, ofrecen una variedad de programas que van desde los deportes, la música y el arte hasta la lectura y la nutrición en todo Hartford. El alcalde Luke Bronin dijo que esta ronda de financiación, que proviene del Plan Federal de Rescate Americano, servirá a más de 9.000 jóvenes.

"Estas son nuestras subvenciones a las organizaciones de servicios a la juventud en toda nuestra comunidad que están haciendo el trabajo vital de ayudar a nuestros jóvenes a volver a conectarse, sanar, recuperarse y simplemente divertirse después de lo que han pasado en los últimos dos años durante la pandemia", dijo Bronin.

Uno de los beneficiarios es Act Up Theater. Su fundadora y directora ejecutiva, Faithlyn Johnson, dijo que esta subvención les permitirá llevar las artes a más escuelas para mantener conversaciones importantes sobre temas que salieron a la luz durante la pandemia.

"Hemos creado talleres increíbles en torno a la resiliencia, el liderazgo, Black Lives Matter, todo ello integrado por medio de las artes", dijo Johnson, "para que las aulas sean capaces de mantener estas conversaciones realmente desafiantes y utilizar las artes para hacerlo".

Johnson dijo que la financiación adicional les ayudará a activar la programación durante todo el año, además de los programas de verano ya en marcha.