¿Anunciarán el mandato de mascarillas en las escuelas de Boston?

¿Anunciarán las Escuelas Públicas de Boston un nuevo mandato de máscara para los estudiantes y el personal el viernes?

Los funcionarios escolares y de la ciudad han dicho que tomarán una decisión al final de la semana. Pero hasta ahora, no se ha anunciado nada con los estudiantes que regresarán a clases la próxima semana.

Hasta el viernes por la mañana, la política de máscaras de las Escuelas Públicas de Boston aún establecía que se "recomienda encarecidamente" el uso de máscaras en interiores, según la sugerencia de la Comisión de Salud Pública de Boston. Las máscaras son opcionales, pero se recomiendan en las escuelas y en los autobuses, aunque son obligatorias en las oficinas de salud de las escuelas y en algunas otras instancias específicas.

En una carta a las familias la semana pasada, la superintendente Mary Skipper dijo que se estaba considerando un mandato de mascarilla temporal durante las dos primeras semanas posteriores a las vacaciones.

“Con base en la experiencia del año pasado con un aumento significativo de COVID y su impacto en la escasez de personal y las ausencias de los estudiantes, sabemos que este cambio de política temporal puede ayudar a mitigar cualquier preocupación cuando regresemos de las vacaciones de invierno”, dijo Skipper.

La alcaldesa Michelle Wu dio una actualización el miércoles sobre la posibilidad de un mandato de máscara para las Escuelas Públicas de Boston, y dijo que se espera que los funcionarios finalicen una decisión esta semana.

"No hemos finalizado esa decisión ni comunicado eso todavía", dijo. "Pero como se mencionó en los preparativos tan recientemente como a fines del año escolar pasado, siempre hubo un enfoque en esta época del año. Esta época del año hace un año es cuando experimentamos más de 1,000 ausencias del personal en las escuelas debido a COVID todos los días. Los administradores de la oficina central tuvieron que intervenir para enseñar".

“Este año no se trata solo de COVID, esos números han bajado un poco, sino que son muchas otras enfermedades transmisibles las que están afectando los niveles de asistencia”, agregó. "Nuestra prioridad número uno es asegurarnos de que nuestras escuelas puedan permanecer abiertas. Eso significa que las aulas deben contar con personal, por lo que se está considerando".

"Compartiremos una decisión con las familias más adelante esta semana. Nuestro objetivo número uno es asegurarnos de que todos estén seguros y que la mayoría de los niveles de personal puedan estar donde deben estar para que las escuelas permanezcan abiertas. Sabemos que los niveles de COVID han disminuido, las personas se han sentido cómodas viajando durante las fiestas, estando en reuniones más grandes, estando en situaciones más presenciales, y eso significa que habrá un salto natural en el COVID y otras enfermedades después de este receso y pensando en las herramientas que tenemos para un potencial período de enmascaramiento temporal".

Es posible que los casos de gripe y RSV se estén desacelerando, pero las infecciones por COVID-19 han aumentado de manera constante: un 7% más según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, y las muertes relacionadas con la COVID-19 aumentaron un 15 %.

Los principales médicos de Boston entrevistados por NBC10 Boston esta semana tenían opiniones diferentes sobre si un mandato de máscara temporal es una buena idea, señalando varios otros virus respiratorios circulantes, reuniones festivas y el impacto en la educación.

"Va a venir gente después de haber estado con muchos miembros de la familia y amigos durante la última, ya sabes, semana y media más o menos, reuniéndose en la escuela", dijo el Dr. David Hamer del Centro Médico de Boston. "Creo que el riesgo de transmisión en ese contexto será mayor durante algunas semanas. Y tener un mandato de máscara o una recomendación fuerte para el uso de máscaras puede mitigar la transmisión o expansión posterior que podría resultar en ese contexto".

Shira Doron del Centro Médico Tufts no estuvo de acuerdo. "Para mí, no tiene sentido hablar de los mandatos de máscara solo en la escuela cuando no estamos hablando de ellos en estadios, bares, clubes nocturnos llenos de gente, todos los lugares donde se reúne mucha gente. Y el mismo parque de trampolines que los niños puedan ir directamente de la escuela", dijo. “No creo que la escuela sea el lugar para poner el mandato de la máscara cuando hemos aprendido que puede interferir con la experiencia educativa”.