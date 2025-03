Aparatoso accidente provoca cierre de todos los carriles en la I-195 oeste entre RI y MA

Un aparatoso accidente ha obligado a cerrar todos los carriles en dirección oeste de la Interestatal 195 cerca de la frontera entre Rhode Island y Massachusetts el martes por la mañana.

El accidente se informó poco antes de las 9 a. m. en el área de la salida 2, la salida de Broadway y East Providence, según la Policía Estatal de Rhode Island.

All lanes of 195 West near the RI/ MA line are closed due to a serious accident. Please seek alternate routes. #AlwaysThere pic.twitter.com/4jx4k3l6az