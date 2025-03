Aprueban resolución para convertir a Boston en ciudad santuario para comunidad LGBTQ+

Los concejales de Boston votaron el miércoles 12 a 1 para convertir a Boston en una ciudad santuario para la comunidad LGBTQ+.

La concejala general Julia Mejía y la concejala del Distrito 9 Liz Breadon instaron a Boston a adoptar la medida que apoya a las personas transgénero, señalando lo que consideran una retórica dañina por parte del presidente Donald Trump y la Casa Blanca.

"Boston no va a ceder", declaró Mejía el miércoles. "Estamos viendo ataques contra nuestros seres queridos trans, y aquí, a nivel local, mucha gente se siente impotente".

Esto ocurre un mes después de que los concejales de Worcester aprobaran una resolución similar.

El concejal Ed Flynn fue el único miembro del organismo que votó en contra de la medida.

"Me gustaría saber más sobre el impacto de esta resolución en las ciudades santuario, la Ley de Confianza, su impacto en los servicios municipales y el papel que desempeñarán los departamentos municipales", declaró Flynn, según The Boston Herald. "No quiero faltarle el respeto a nadie, pero es algo que me gustaría saber antes de votar".

Sam Whiting, del Instituto de la Familia de Massachusetts, un grupo que se describe a sí mismo como un grupo que reconoce "los sexos masculino y femenino como una parte real y duradera de la naturaleza creada de una persona, no como una construcción social imaginaria", refutó la interpretación que los concejales dieron a las acciones de la administración Trump.

"Creemos que tergiversa las órdenes ejecutivas, y apoyamos estas órdenes y los esfuerzos para proteger a los niños de los daños de la ideología de género", declaró Whiting a NBC10 Boston.

Mejía afirmó que la medida es crucial.

"Es realmente una carta de amor y una oportunidad para sentar las bases de la legislación", dijo.