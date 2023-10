Aquí están los mayores ganadores de Powerball en Massachusetts del lunes

Si bien no hubo ganadores del premio mayor una vez más durante el sorteo de Powerball del lunes por la noche, varios jugadores en Massachusetts obtuvieron buenos resultados con sus números.

El enorme premio mayor continúa creciendo después de otro sorteo sin un ganador del gran premio: el premio mayor ahora se estima en $ 1.2 mil millones.

Según la Lotería de Massachusetts, un billete de Powerball vendido en un Shell en Plantation Street en Worcester alcanzó los 100,000 dólares.

Además, se vendieron cinco boletos de Powerball en todo el estado que ganaron $50,000. Esos boletos se vendieron en Lank's Wine and Liquor en Hyde Park, One Stop Liquors en Millis, Nouria Energy en Duxbury, Stop and Shop en Brockton y Honey Farms en Worcester.

Los números ganadores anunciados fueron: 12, 26, 27, 43, 47 y el Powerball 5.