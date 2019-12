Argumentos finales en caso de doble homicidio en South Boston

Los argumentos finales comenzarán el lunes después de nueve días de testimonio en el juicio de un hombre acusado de matar a dos médicos del sur de Boston en su penthouse.

Un jurado decidirá el destino de Bampumim Teixeira, de 33 años, quien enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado por los homicidios de los doctores Lisa Bolanos y Richard Field. La pareja, que estaba comprometida para casarse, fue descubierta en su condominio con las gargantas cortadas y las manos a la espalda, según las autoridades.

Ambas partes culminaron su caso el viernes, y la defensa lo hizo sin llamar a un solo testigo.

Una grabación de una hora y media de la entrevista de Bampumim con la policía un día después de los asesinatos se mostró en la corte para que el jurado los escuche.

En la entrevista, el acusado afirmó que tuvo una aventura amorosa con Bolaños mientras trabajaba como portero en el edificio. Bampumim dijo que mató a Field en un acto de defensa propia después de que mató a su esposa al descubrir el supuesto asunto.

"Tiene que pagarlo", dijo Teixeira a la policía en la entrevista. "No me siento culpable porque no hice nada malo", agregó.

Antes de las vacaciones de Acción de Gracias, a los miembros del jurado se les mostró un video de 20 minutos de la horrible escena del crimen. El sargento Det. Michael Devane dijo a los fiscales que vio una escritura en la pared que decía: "Mató a mi esposa".

Aunque no está claro si el acusado había escrito el mensaje él mismo, las autoridades dijeron que encontraron un marcador negro en su bolso en ese momento.