Argumentos finales en juicio por secuestro y violación en Boston comenzarán el lunes

Los argumentos finales comenzarán el lunes por la mañana en el juicio de un hombre acusado de secuestrar y violar a una mujer durante una terrible experiencia de tres días en 2019.

Los argumentos finales en el juicio de Víctor Peña, de 42 años, están programados para comenzar a las 10 a.m. del lunes, y se espera que los abogados de ambas partes recapitulen las pruebas presentadas en la sala del tribunal la semana pasada. Luego, será el jurado quien decida.

El viernes, los miembros del jurado fueron al apartamento de Pena en Charlestown para ver dónde ocurrieron los presuntos delitos, dos días después de que la presunta víctima del caso subiera al estrado por primera vez.

La mujer que presuntamente fue secuestrada y violada en un calvario de tres días en 2019 subió al estrado por primera vez el miércoles para testificar contra su presunto atacante.

La mujer, a quien no identificaremos porque es la presunta víctima de una agresión sexual, le dijo a un jurado en Boston que recordaba haberse despertado desnuda en un departamento desconocido después de salir en Boston la noche anterior.

"Traté de irme", dijo la mujer, pero su presunto agresor, Víctor Peña, "no me dejó… me amenazó de muerte".

En este segundo día del juicio salieron a la luz imágenes del momento en que Victor Peña conoce a su víctima al salir de un bar.

"No quería morir, así que lo dejé", continuó. "Dijo que me rescató y me salvó y que me habría congelado si no me hubiera salvado".

Víctor Peña, de 42 años, de Charlestown, enfrenta 10 cargos de violación agravada y uno de secuestro. El juicio se abrió en el Tribunal Superior de Suffolk el lunes.

Un acompañante de Peña, Marlon Roldan testificó el martes que cuando vieron a la víctima caminando sola la noche del 19 de enero de 2019 en la calle Congreso, Peña la saludó, ella le devolvió el saludo, comenzaron a hablar y ella comenzó a caminar con él. Roldan dijo que la víctima obviamente estaba borracha.

“Yo le dije sigamos, que la dejemos ahí, y no me hizo caso. Siguió yendo con ella”, dijo Roldán en la corte.

Él testificó que Peña la estaba abrazando y, finalmente, los dos se estaban besando mientras caminaban hacia la estación de State Street.

Los fiscales mostraron al jurado un video que parecía mostrar a la víctima cayendo, con Peña levantándola y llevándola en dirección al metro.

Supuestamente, este fue el comienzo de una búsqueda de tres días de la víctima de 23 años, a quien se vio por última vez saliendo de un bar de Faneuil Hall en el que había estado con su hermana gemela y amigos.

Supuestamente, Peña llevó a la víctima a su apartamento de Charlestown, la agredió sexualmente y la mantuvo cautiva durante tres días.

La familia y abogado de Peña han dicho que sufre problemas de salud mental y tiene la capacidad mental de un niño de 12 años, pero fue declarado competente para ser juzgado después de una audiencia la semana pasada.