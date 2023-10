Bajo custodia pareja que sembró el terror robando autos a mano armada entre MA y NH

Con rifle en mano, una pareja ha desatado el terror robando autos en New Hampshire muy cerca del borde con Massachusetts.

Ahora las autoridades confirmaron el arresto de ambos, considerados armados y peligrosos.

Estos fueron identificados como Nathan Saben, de 35 años, de Haverhill, Massachusetts, y Jessica Tirone, de 40 años, de Salisbury, Massachusetts. Las autoridades de ambos estados habían descrito a Saben de una estatura como de 6'1", y un peso de alrededor de 220 libras, con cabello negro, ojos color avellana y tatuajes en el lado derecho de su cuello y en ambos antebrazos.

En total serían al menos cuatro incidentes los que se han reportado desde la noche del martes, y tres de ellos sucedieron en Salem, New Hampshire, el más reciente, durante la mañana del miércoles, más al norte del estado.

Se llevaba una búsqueda contra reloj por la pareja, luego de cuatro intentos de robo a mano armada en Salem, y Alton, New Hampshire.

“Hubo otro evento en Alton, donde un señor mayor habría sido víctima de robo de carro por personas en un sedán negro, a mano armada con un rifle”, dijo Jason Smith, capitán de la policía de Salem, New Hampshire, donde la noche del martes la pareja habría tratado de robar tres autos y logró llevarse uno en al área de la calle Main y Geremonty Drive.

Michael Shea, residente de Alton, asegura que esta mañana muy cerca de su casa notó que “estaban subiendo a alguien de la carretera a una ambulancia y justo detrás había un coche.”

Señala que en el área de Old Wolfeboro Road parecía estar toda la fuerza policial de la ciudad, esto habría sucedido alrededor de la hora cuando la policía reportó un robo de auto a mano armada.

“Como residente me siento un poco asustada porque puede pasarnos a todos nosotros también y el muchacho todavía no lo han conseguido”, dijo Melanie Guzmán, residente de Salem, New Hamphire.

Todo comenzó pasadas las 10:00 de la noche del martes, con una persecución policial en Haverhill que involucró a un auto KIA blanco que ahora permanece en la Policía de Salem luego de ser abandonado.

“Un poco atemorizado porque son cosas que antes uno no las veía y se están viendo hoy día”, expresó Joel Hernández, residente de Haverhill.

Saben era buscado por autoridades tras un incidente con la policía la semana pasada, la identidad de la mujer aún no ha sido revelada a espera de causa probable, señaló la policía.

Según las autoridades se creía que la pareja estaría viajando en un auto Subaru modelo Outback color negro, el cual le pertenecía a la víctima del incidente de esta mañana que fue transportado al hospital y que se espera se recupere.

Las víctimas dicen que los sospechosos llevaban un rifle estilo AR-15 durante la serie de robos e intentos de robo de autos ocurridos el martes y miércoles.

Los sospechosos son considerados armados y peligrosos y no se les debe abordar, dijo la policía. Cualquiera que vea el Subaru Outback negro que busca la policía debe llamar al 911. Cualquier persona que haya sido testigo o tenga información sobre el incidente de Alton debe llamar al 603-875-0757.