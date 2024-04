Arrestan a 47 personas durante protesta en apoyo a palestina en Yale

En medio de una protesta en apoyo de Palestina en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, el lunes, fueron arrestadas 47 personas, según las autoridades.

La protesta comenzó la semana pasada y se prolongó desde el fin de semana hasta el lunes.

Algunos estudiantes acamparon en tiendas de campaña y dijeron que los despertaron alrededor de las 6:40 a.m. cuando la policía de Yale los rodeó y exigió que se fueran o serían arrestados.

Yale dijo que los manifestantes que abogaban por la desinversión de Yale de los fabricantes de armas militares convergieron en Beinecke Plaza. Las protestas aumentaron a varios cientos de personas, incluidos estudiantes y también personas sin afiliación a Yale, según un portavoz de la universidad.

Los estudiantes de Yale dijeron que habían estado pidiendo a Yale durante meses que revelara sus inversiones y desinvirtieran en la fabricación de armas en la guerra entre Israel y Palestina y decidieron protestar cuando no hubo respuesta.

El lunes por la mañana temprano, Yale pidió a los manifestantes que se fueran y se llevaran sus pertenencias.

A los manifestantes se les pidió que mostraran una identificación y, aunque algunos se fueron, otros no cumplieron con múltiples solicitudes, según Yale, y 47 personas que se negaron a irse recibieron citaciones acusándolas de allanamiento de morada en primer grado, lo cual es un delito menor.

La escuela dijo que los estudiantes que fueron arrestados también serán remitidos a medidas disciplinarias que incluyen cosas como reprimenda, libertad condicional o suspensión.

Un grupo de unos 200 manifestantes regresó al área alrededor de las 8 a. m. y bloqueó la concurrida intersección de Grove Street y College Street.

El vídeo del lugar mostró a varias personas cantando "Palestina libre" y "No pararemos, no descansaremos" y marchando con carteles que decían "Palestina libre", "Arriba con la liberación", entre otros.

"La universidad tomó la decisión de arrestar a aquellos individuos que no abandonarían la Plaza teniendo en mente la seguridad de toda la comunidad de Yale y para permitir el acceso a las instalaciones universitarias a todos los miembros de nuestra comunidad", dijo la escuela.

La policía de New Haven dijo que el departamento no tiene planes de arrestar a ningún manifestante no violento.

Según Yale, la universidad habló con los estudiantes manifestantes durante varias horas el domingo y les ofreció la oportunidad de reunirse con los administradores. Según los informes, la escuela también dijo a los manifestantes que si abandonaban la plaza antes del final del fin de semana, evitarían el arresto. Los manifestantes no abandonaron la plaza y la protesta continuó el lunes.

Durante el fin de semana, el presidente de Yale, Peter Salovey, emitió un comunicado que decía en parte: "Yale no tolera acciones, incluidos comentarios, que amenacen, acosen o intimiden a miembros de las comunidades judía, musulmana y de otro tipo de la universidad". También dijo que la universidad no tolerará comportamientos que interfieran con las operaciones universitarias.

La protesta continúa.