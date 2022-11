Arrestan a maestra de secundaria por tener una relación con estudiante de 13 años en East Hartford

Una maestra de secundaria de CREC en East Hartford ha sido arrestada por tener una supuesta relación inapropiada con su estudiante de 13 años.

Una orden de arresto establece que la maestra de teatro de Two Rivers Middle School, Karen Vinick, de 34 años, y un estudiante dormían juntos bajo la misma cobija en una fiesta de pijamas del club de teatro autorizado por la escuela.

El director de la escuela intermedia informó el incidente en junio y Vinick finalmente fue puesta en licencia administrativa. Desde entonces, fue arrestada el 26 de octubre.

Los investigadores obtuvieron un video de los dos en la pijamada. Se ve al niño colocando una almohada y una manta junto a Vinick y acostándose junto a ella. Más tarde, se puede ver a Vinick poniendo su brazo alrededor del estudiante, acurrucándose. Poco después, Vinick y el estudiante se levantaron y se fueron de la pijamada hasta un salón de clases al final del pasillo, según la orden judicial.

En una entrevista, el niño le dijo a los investigadores que meses antes, Vinick le dijo que lo amaba y que no lo veía como un estudiante, sino como alguien que le interesaba y que le gustaba románticamente.

El niño continuó diciendo que se sentía culpable al pensar que algo que él pudo haber hecho hizo que Vinick tuviera sentimientos románticos por él, y no sabía cómo decirle que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Los dos comenzaron una relación, pero el estudiante dijo que Vinick se aseguró de no cruzar ninguna línea y que no hicieron nada físico, dice la orden judicial.

Según los investigadores, Vinick comenzó a llamar y enviar mensajes de texto al niño, y entre noviembre de 2021 y junio de 2022, lo llamó un total de 135 veces. En una llamada telefónica después de que terminara su relación, el chico dijo que Vinick le dijo que si él "no quería que esto se hiciera público, su mejor curso de acción sería negar que algo hubiera pasado".

El superintendente Timothy J. Sullivan emitió una declaración sobre el incidente.

"En junio, la administración de CREC se enteró de una situación que involucraba a un miembro del personal de la escuela secundaria CREC Academy of Computer Science and Engineering Middle School (anteriormente CREC Two Rivers Magnet Middle School) y un estudiante. CREC ha cooperado plenamente con las autoridade desde el momento en que nos enteramos de la situación. La empleada fue puesta inmediatamente en licencia administrativa cuando comenzó la investigación y renunció a CREC antes de este año escolar. La prioridad de CREC es siempre la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal".

Cuando el niño le dijo a Vinick que le iba a contar a su madre lo que pasó, ella trató de convencerlo de que no se lo dijera, dice la orden judicial.

El estudiante dijo a los investigadores que no le gustaba que Vinick "estuviese dispuesta a arriesgar toda su carrera y su sustento por su relación". El niño sabía que Vinick estaba casada y dijo que su esposo no sabía que estaban juntos.

La policía registró el teléfono del niño y dijo: "Es evidente que la víctima eliminó mensajes del hilo porque habla de que la Sra. Vinick le envió fotos mientras estaba de vacaciones durante su entrevista forense".

Se espera que Vinick comparezca ante el tribunal el 22 de noviembre.