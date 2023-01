Arrestan a segundo sospechoso tras hallazgo de bebé abandonado en bosque de NH en bajas temperaturas

Un segundo sospechoso fue arrestado después de que un bebé prematuro fuera encontrado abandonado en una tienda de campaña en los bosques de Manchester, New Hampshire, en una noche en que las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación, según la policía.

La policía de Manchester dijo el miércoles por la mañana que George Theberge, de 45 años, había sido arrestado y acusado de delito grave de manipulación de testigos, conducta imprudente y poner en peligro el bienestar de un niño.

Se cree que Theberge estuvo con la madre del bebé, Alexandra Eckersley, cuando dio a luz en la tienda de campaña el 26 de diciembre, según la policía.

La pareja está acusada de dejar al bebé solo en la tienda de campaña durante más de una hora antes de que la policía encontrara al niño. Las temperaturas rondaron los 15 grados esa noche.

Eckersley, la hija del lanzador del Salón de la Fama del Béisbol y locutor de los Medias Rojas, Dennis Eckersley, enfrenta cargos que incluyen asalto por delito grave y poner en peligro el bienestar de un niño después de que se descubrió que el bebé se movía pero luchaba por respirar en una tienda de campaña en un campamento para personas sin hogar. También está acusada de mentir a las autoridades.

Inicialmente estuvo detenida con una fianza de $3,000 luego del incidente del 26 de diciembre, pero desde entonces ha sido liberada, informó New Hampshire Union Leader.

Según las autoridades, Eckersley llamó al 911 alrededor de las 12:30 a.m. para decir que había dado a luz en el bosque cerca del West Side Ice Arena y luego condujo a los oficiales en la dirección equivocada, dijeron los investigadores, porque ella y su novio no querían da la ubicación de la tienda, en un campamento para personas sin hogar, donde ella vivía. Cuando se le preguntó por qué no se había llevado al bebé con ella, dijo: "¿Qué dicen cuando se cae un avión? Sálvate primero", según una declaración jurada presentada ante el tribunal.

La policía y los bomberos de Manchester, junto con American Medical Response, buscaron en el área a la que Eckersley los dirigió inicialmente, pero no encontraron al bebé, según la policía de Manchester. Dos socorristas dijeron que Eckersley parecía estar drogada, pero Eckersley dijo que no había consumido durante dos días, según la declaración jurada.

Finalmente, dio la ubicación de su hijo y lo recuperaron, una hora y 13 minutos después de que Eckersley llamara al 911, dijeron las autoridades. Les dijo que creía que el bebé nació entre las 11:30 p. m. y medianoche en la noche de Navidad.

Ella dijo que no sabía que estaba embarazada, aunque un confidente dijo que Eckersley le había dicho una semana antes que estaba embarazada y que tenía unos cuatro o cinco meses, dijeron los investigadores en los documentos.

El niño, que se cree que nació tres meses antes, pesaba 4,4 libras. y llevado a un hospital, dijeron las autoridades. Sobrevivió al menos 73 minutos en un clima de 15 grados, incluso cuando trajeron un perro de la policía estatal para ayudar a encontrar lo que los funcionarios creían que sería un cuerpo. Un representante de la policía de Manchester le dijo previamente a NBC10 Boston que el bebé estaba "bien" en la última revisión.

