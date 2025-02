Arrestan en España a hombre acusado de matar a sacerdote que sirvió en escuelas de Boston

La Policía Nacional de España arrestó a un hombre de 27 años acusado de robar y matar a finales de enero a un sacerdote estadounidense que estaba de vacaciones en el lugar, de acuerdo con el Diario El País.

La muerte del padre Richard Gross en la ciudad sureña de Málaga el 20 de enero, había sido reportada por la organización USA East Province of the Society of Jesus, quienes habían señalado que no podían hacer comentarios durante la investigación policial.

Según el medio de comunicación español, Gross fue asaltado al entrar al apartamento turístico que había alquilado en el centro histórico de la ciudad.

El sospechoso permanece detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El sacerdote jesuita de Massachusetts que había estado activo durante mucho tiempo en las escuelas del área de Boston murió en España un día antes de que embarcara en un crucero, y la policía estaba investigando, según el USA East Province of the Society of Jesus.

Gross había estado viviendo en una residencia en Boston College High durante el último año y medio, según un representante de la escuela.