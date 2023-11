Arrestan en Nueva York a sospechoso de balacera fatal en Worcester State University

Un adolescente buscado en relación con el tiroteo fatal en la Universidad Estatal de Worcester fue arrestado en Nueva York el jueves por la mañana.

Kevin Rodríguez, de 18 años, estaba siendo buscado por la policía acusado de asalto armado con intención de asesinar y posesión de un arma de fuego en relación con el tiroteo que ocurrió alrededor de las 2:30 a.m. del sábado en un estacionamiento del campus. El tiroteo dejó muerto a Randy Armando Meléndez Jr., de 19 años, de Southbridge, y a un hombre de 21 años en el hospital con heridas que se cree que no ponen en peligro su vida. El nombre del joven de 21 años no ha sido revelado.

Rodríguez fue capturado en Nueva York el jueves por la mañana con una orden judicial, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito de Worcester en un comunicado. Dijeron que la investigación sobre los tiroteos en la Universidad Estatal de Worcester está en curso, pero no dijeron cuándo se espera que Rodríguez comparezca ante el tribunal en Massachusetts.

Las autoridades anunciaron el lunes que arrestaron a Richard Nieves, de 18 años, de Southbridge, cerca del lugar del tiroteo por allanamiento de morada y portación de un arma de fuego sin licencia. Fue encontrado a unos 10 minutos del campus, con un arma a su lado, según documentos judiciales.

La policía estatal de Massachusetts dijo que ninguna de las personas involucradas en el tiroteo en el campus son estudiantes de la universidad. Sin embargo, el tiroteo provocó un refugio de horas en el campus y la cancelación de las actividades de regreso a casa este fin de semana.