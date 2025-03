Arrestan a hombre por supuestamente pegar calcomanías de Elon Musk en autos Tesla

La policía de Brookline, Massachusetts, dice que un hombre de Boston ha sido arrestado después de colocar pegatinas de Elon Musk en vehículos Tesla.

Las autoridades dicen que "numerosos" propietarios de Tesla denunciaron el vandalismo el domingo. Una de esas personas grabó un encuentro con el hombre responsable, según la policía de Brookline.

El miércoles, la policía dijo que Harrison Grant Randall, de 39 años, del vecindario Roslindale de Boston, había sido arrestado el martes por la noche en Roslindale. Está acusado de seis cargos de daños a la propiedad.

La fianza se fijó en $2,500, dijo la policía. Las autoridades no dijeron si se había pagado.

La policía compartió un video de un hombre en X el martes por la tarde. Se lo puede ver dando vueltas en una bicicleta y se lo escucha interactuando con varias personas que lo confrontaron. No dijeron cuándo ocurrió el incidente.

We are looking to identify this suspect who was seen tagging Tesla vehicles with Elon Musk decals.



When confronted the suspect claimed he has the right to deface the property of others because it's his “free speech.”



Contact Detective Ryan McCarthy 617-730-2710 with any info. pic.twitter.com/OWLXPJI9Bb