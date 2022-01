Arrestan hombre en conexión a caso de niña desaparecida por más de dos años en New Hampshire

Autoridades realizaron un arresto en relación con el caso de la niña desaparecida de New Hampshire, Harmony Montgomery, dijo el miércoles la Oficina del Fiscal General de New Hampshire.

Adam Montgomery, de 31 años, de Manchester, fue arrestado el martes con una orden judicial que lo acusaba de un delito grave en segundo grado que surgió de la conducta de 2019 contra Harmony, así como un delito menor de interferencia con la custodia y dos delitos menores de poner en peligro el bienestar de un niño.

Se están ofreciendo más de $10,000 en la búsqueda de Harmony, una niña que ha estado desaparecida de Manchester, New Hampshire, durante más de dos años, dijo la policía el lunes, y también anunció la creación de una nueva línea de información.

"Ayúdenos a encontrar a esta niña. Alguien sabe algo, haga lo correcto y llame", dijo el jefe de policía de Manchester, Allen Aldenberg, en una conferencia de prensa.

Enfatizó que incluso la información de hace un año enviada a la nueva línea de información, 603-203-6060, sería útil: "Saber dónde estaba puede ayudarnos a determinar dónde está ahora".

La línea cuenta con personal las 24 horas del día y la información se puede enviar por mensaje de voz o de texto.

Las recompensas por la información que lleva a encontrar a Harmony suman un total de $12,500. El dinero lo ofrecen dos empresarios locales y Manchester CrimeLine, que hizo una excepción al ofrecer la recompensa en un caso de personas desaparecidas, dijo Aldenberg.

El domingo, los investigadores registraron una propiedad en Gilford Street en Manchester en relación con el caso, informó el Union Leader. No comentaron sobre lo que estaban buscando o lo que encontraron, si es que encontraron algo.

En una conferencia de prensa el viernes, la policía de Manchester dijo que recibió un informe la semana pasada de que Harmony Montgomery no había sido vista desde fines de 2019. "Las circunstancias que rodearon esta ausencia prolongada son muy preocupantes y están siendo investigadas a fondo", dijo el departamento en un comunicado.

Los detectives han estado investigando "sin parar" desde que se dieron cuenta de que Harmony estaba desaparecida, agregó el departamento. Están trabajando en conjunto con la División para Niños, Jóvenes y Familias del estado y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Harmony se describe como 4 pies de altura, pesa alrededor de 50 libras, con cabello rubio, ojos azules y anteojos.

La última vez que fue vista, dijo Aldenberg, fue durante una llamada de servicio de la policía de Manchester en octubre de 2019 en una residencia en la ciudad.

"Para nosotros tener un retraso de dos años, eso es extremadamente preocupante", dijo. "Eso no es algo que nos suceda de forma regular. No sucede todos los días".

Aldenberg dijo que los investigadores han hablado con "muchos miembros de la familia", pero no revelaron si eso incluye a sus padres o quién fue el que informó de su desaparición. Dijo que la última vez que la inscribieron en la escuela fue en Massachusetts.

No se ha emitido ninguna Alerta Amber, dijo, porque los investigadores no han alcanzado el umbral para emitir una, dado que no hay información específica sobre con quién podría estar Harmony o el vehículo en el que podría estar.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar a la policía de Manchester al (603) 668-8711 o al investigador principal, el detective Jack Dunleavy, al (603) 792-5561. También se pueden llamar pistas anónimas al Manchester Crimeline (603) 624-4040.