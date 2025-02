Arrestan a maestro de Boston por comunicaciones sexuales con niñas menores de edad

Un maestro de escuela de Boston enfrenta múltiples cargos relacionados con presuntas comunicaciones sexuales a través de Internet con hasta seis niñas de entre 12 y 17 años, dijo el viernes la policía de Brookline.

La policía arrestó a John Gavin, de 34 años, de Brookline, la madrugada del viernes en su condominio. Las fotos de la escena mostraron a un hombre siendo detenido por la policía poco después de las 6 a.m., mientras detectives de la policía de Brookline y Boston sacaban del edificio bolsas que parecían contener pruebas.

Gavin está acusado de incitación a un menor de 16 años, difusión de material perjudicial para menores, incitación a un menor de 18 años a publicar desnudo y posesión de material visual de un niño representado en conducta sexual.

Fue procesado el viernes en el Tribunal de Distrito de Brookline y se encuentra detenido bajo fianza en efectivo de $50,000. Si es liberado, se le colocará un monitor GPS. Se le exige que se mantenga alejado y no tenga contacto con las víctimas. No se le permite salir del estado y se le exige que entregue su pasaporte. No puede usar redes sociales ni aplicaciones que permitan enviar mensajes de texto.

La policía dijo que Gavin es maestro en la escuela primaria Josiah Quincy en Boston y anteriormente trabajó en la escuela Hayes en Brookline como paraprofesional de enero a agosto de 2020.

Según la denuncia policial, había estado participando en comunicaciones sexuales con niñas de entre 12 y 17 años a través de Discord, una plataforma de mensajería instantánea. Durante algunas de estas conversaciones, supuestamente reveló que es maestro de escuela, incitó a las niñas a enviar fotos de ellas desnudas y envió fotos de él mismo.

La investigación indica que las niñas estaban ubicadas en estados de todo el país, incluidos Georgia, Texas, Tennessee, Virginia Occidental, Carolina del Norte y Florida. En este momento, la policía dijo que no se han identificado víctimas de Massachusetts.

La policía de Brookline dijo que recibieron ayuda en su investigación del Escuadrón de Delitos contra Niños en Internet de la Oficina de Investigación de Tennessee, la Unidad de Delitos contra Niños de la Policía de Boston y el Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños en Internet de la Policía Estatal de Massachusetts.

Se solicita a cualquier persona que crea que podría haber sido víctima de Gavin que se comunique con los detectives de la policía de Brookline al 617-730-2244.