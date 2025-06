Arresto del dueño de la discoteca Jet Set en República Dominicana: reacciona hermana de Rubby Pérez

Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat enfrentan cargos de homicidio involuntario, de acuerdo con el comunicado del Ministerio público, ambos mostraron una inmensa negligencia e irresponsabilidad al no intervenir para evitar que el techo del Jet Set colapsara.

Lidia Pérez, hermana del querido Rubby Pérez, se expresó sobre los cargos que ahora enfrenta el propietario de la discoteca en Santo Domingo.

“El es una persona poderosa, no va a pasar nada… él va a vulnerar la justicia… yo guardé silencio porque sabía que nuestra procuradora y todo su equipo en su momento después de una investigación minuciosa iba a dar los pasos necesarios hasta su arresto…”, aseguró Pérez.

Según el Ministerio Público Dominicano, los hermanos Espaillat fueron arrestados el jueves tras un interrogatorio. Las pruebas presentadas llevaron a la determinación de homicidio involuntario bajo el código penal dominicano 319. La tragedia provocó 236 muertes y más de 180 personas resultaron heridas.

Ante la tragedia Lidia, quién también sirve como diputada para Puerto Plata, comparte que ha estado trabajando para presentar un proyecto de ley que ayude a evitar este tipo de tragedias en la República Dominicana.

“Al nosotros identificar que no existía ningún proyecto de ley sometimos un proyecto de ley de supervisión de la infraestructura construida eso está en estos momentos en las comisiones en el Congreso Nacional”, dijo la hermana del fallecido cantante merenguero.

A nivel local, la madre de una de las víctimas mortales también reaccionó al arresto.

“Yo como madre yo creo que él tenía que haber dado la cara hace mucho tiempo que esto ha sido grande fuerte”, dijo Vianela Ramos, madre de Gustavo Suero, una de las más de 200 víctimas mortales del colapso en abril pasado.

Así como Ramos, otros dominicanos esperaban que finalmente los dueños de la discoteca rindieran cuentas ante la justicia.

“Que pague porque habemos muchas madres muchos más, muchas esposas, muchas muchos niños huérfanos por una negligencia porque eso no tenía que haber pasado, por negligencia de él porque desde que el Jet Set cogió fuego él tenía que comenzar esa estructura nueva y no empaña pasarle un pañito y es justo que caiga preso él, no lo demás que tenían nada que ver con eso “

Suero tenía 37 años y dejó huérfanos a tres niños.

La tragedia del Jet Set dejó huellas profundas, no solo en República Dominicana, sino en toda la diáspora, ya que muchos de los fallecidos habían viajado al país por Semana Santa y celebraciones familiares.

“Yo creo que ellos están pasando un paño tibio con eso, no creo que vaya pasar muchas cosas y ese hombre tiene un poder demasiado fuerte en el país quiera dios que pase algo pero está difícil demasiado poder en el país”, dice Jairo Rivera, residente dominicano.

Se sabe que al menos 40 demandas civiles han sido interpuestas por familiares de víctimas quienes aún esperan indemnizaciones.

De acuerdo con el código penal dominicano, de ser hallado culpable la sentencia que enfrentan los hermanos Espaillat es de 3 meses a dos años.