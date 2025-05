Nuevos detalles del arresto de estudiantes de Chelsea por parte de ICE

Surgen nuevos detalles del altercado entre estudiantes que se registró en la escuela Williams en Chelsea, Massachusetts y que terminó con el arresto de tres de ellos el miércoles.

Además en el incidente, la policía decomisó un cuchillo y ahora dos de estos jóvenes están bajo la custodia de ICE.

En total fueron cinco los estudiantes involucrados en esta pelea, tres de ellos fueron los agresores y dos las víctimas. Uno de ellos portaba un cuchillo y fue por eso que las autoridades escolares dieron parte a la policía de Chelsea.

"La única razón por la que avisamos a la policía de Chelsea, fue porque había un cuchillo involucrado", dijo la Superintendente escolar Almy Albeyta.

La Superindente también confirmó que dos de estos estudiantes posteriormente fueron arrestados por ICE.

Keith Houghton, jefe de la policía de Chelsea dijo en un comunicado que “los cinco estudiantes fueron procesados por delitos graves y una vez fueron autorizados para su liberación bajo la ley estatal, un grupo de agentes federales llegó a la estación policial, indicando su intención de tomar la custodia de algunos de ellos, en ese caso el rol de la policía se limita estrictamente a coordinar una transferencia para garantizar la seguridad de las partes”

La Superintendente escolar explica que si los estudiantes se involucran en alguna actividad criminal como traer un arma a la escuela, lo que va pasar es que la policía hará su trabajo, y cuando esos estudiantes coloquen sus huellas, el sistema le enviará un alerta al FBI.

La superintendent envió un mensaje a los estudiantes y les pidió que por favor no traigan armas a las escuelas y que no se involucren en las actividades criminales, asegura que no es el momento para cometer errores como este.