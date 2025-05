Arrestos de ICE en Nantucket y Martha’s Vineyard causan ‘miedo’ y la ‘ansiedad’ en la comunidad, dice Healey

Funcionarios federales detuvieron a unas 40 personas en Nantucket y Martha's Vineyard el martes, como parte de las continuas labores de control de inmigración que, según las autoridades, involucraron a un pandillero documentado y al menos a un delincuente sexual infantil.

Tras las detenciones, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, en una conferencia de prensa no relacionada el miércoles, cuestionó el debido proceso y la falta de información sobre los arrestados. Calificó de "muy preocupante, por supuesto, enterarse de esa actividad" en las dos islas y alegó que las operaciones de control de inmigración están causando "miedo" y "ansiedad" en las comunidades de Massachusetts.

En un comunicado de prensa emitido el miércoles, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no divulgó información sobre la identidad de ninguna de las personas arrestadas y alegó, sin especificar, que "muchas" tenían antecedentes penales en Estados Unidos.

La agencia destacó la cooperación operativa entre agencias federales, incluyendo el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Guardia Costera de EE. UU.

"Oficiales de ICE y agentes del FBI, la DEA y la ATF trabajaron juntos para arrestar a un número significativo de infractores extranjeros indocumentados, incluyendo al menos un depredador infantil", declaró Patricia Hyde, directora interina de la Oficina de Campo de Boston de Operaciones de Detención y Deportación de ICE, en un comunicado. "Nuestros socios en la Guardia Costera de EE. UU. facilitaron un transporte seguro y eficiente de los infractores extranjeros frente a Nantucket y Martha's Vineyard, garantizando la seguridad de los residentes de esas comunidades. ICE y nuestros socios federales se mantuvieron firmes en su compromiso de priorizar la seguridad pública mediante el arresto y la deportación de indocumentados de nuestros vecindarios de Nueva Inglaterra".

Las redadas migratorias repentinas se han vuelto comunes en Massachusetts durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que ha generado indignación en las comunidades afectadas.

Esta operación pone de relieve el compromiso continuo del FBI Boston de apoyar a nuestros socios del Departamento de Seguridad Nacional en la identificación y detención de quienes infringen la ley al violar nuestras leyes de inmigración y, en algunos casos, cometen delitos que ponen en peligro la seguridad pública”, declaró Kimberly Milka, agente especial interina a cargo de la División de Boston del FBI.

Healey afirmó que los funcionarios estatales y los jefes de policía locales no tienen ninguna información sobre las operaciones federales en la zona.

"Me gustaría obtener información", dijo. "Tengo entendido que se detuvo a 40 personas. Además, solo he sabido de dos con presuntos antecedentes penales. Y, como saben, esto forma parte del problema que estamos viendo con el ICE en todo el país, y especialmente aquí en Massachusetts. Se detiene a personas, pero no tenemos información sobre sus circunstancias. Se han planteado serias dudas sobre el debido proceso y sobre si el ICE y los funcionarios de inmigración lo están cumpliendo aquí y en otros estados, y necesitamos respuestas". Healey continuó: "Una cosa es perseguir y atacar a quienes han cometido delitos, a quienes están aquí ilegalmente. Es preocupante ver cómo se separa a personas, madres y padres, de sus familias, vecinos, compañeros de trabajo, literalmente, parece que camino a sus lugares de trabajo en Nantucket y en Vineyard. Por eso, necesitamos saber más. Pero el miedo, la incertidumbre y la ansiedad que se generan en estas comunidades son totalmente innecesarios. No creo que esto fuera lo que pensábamos que ICE debía hacer".

Como fiscal general, Healey dijo que creó la Fuerza de Ataque de Nueva Inglaterra contra el Fentanilo.

"Me complace cooperar con las fuerzas del orden federales, locales y estatales para perseguir a los delincuentes y encerrarlos", dijo la gobernadora. "Pero lo que estamos viendo son demasiados casos en los que se plantean verdaderas dudas sobre el debido proceso".