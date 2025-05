Agentes de ICE arrestan a tres jóvenes y a uno de sus padres en Chelsea

Los operativos de agentes de ICE continúan atemorizando y robando la tranquilidad de los residentes en Massachusetts.

Esta vez fue en la ciudad de Chelsea, Massachusetts donde tres jóvenes y el padre de uno de ellos fueron arrestados por agentes federales, mientras familiares aseguran que la policía está colaborando con ICE.

Los tres jóvenes habían sido arrestados por la policía tras haber sido sorprendidos con una pistola de balines. Cuando los familiares llegaron al cuartel, la policía los liberó, pero a la salida del departamento de la policía se encontraban los agentes federales.

El momento del arresto de uno de los jóvenes de 16 años fue captado en video. Se puede ver a la pareja del joven gritando angustiada intentando evitar que se lleven a su novio, y termina forcejeando con los agentes de ICE y posteriormente caen al suelo.

“Aquí lo arrestaron como si fuera un criminal. Me lo entregan a mí, pero me dicen que si de ahí es arrestado ya no responden, pero obvio ellos sí trabajan con ICE porque llamaron cuando entregaron a mi hermano.”, dijo Lynce Guerra, hermana de uno de los arrestados.

Guerra estaba acompañada de varios niños quienes afligidos presenciaron los arrestos, "llegan los de ICE estaban esperando aquí afuera como no quise salir porque mis niños les tienen miedo entraron allá ahora mis niños están con miedo en la noche despertar estaban asustados diciendo la policía es mala, la policía es mala”, señaló Guerra.

Dos jóvenes más, amigos del primer arrestado, también fueron detenidos por ICE. Uno de los agentes federales entró a la estación a interrogarlos y el hecho quedó registrado en video.

El agente le pregunta al joven si es un ciudadano estadounidense, y posteriormente si tiene algún estatus en el país, a lo que el joven responde "no", en ese momento procede a explicarle lo que va a suceder después y lo arresta.

Organizaciones que ayudan a los inmigrantes les envían el recordatorio de que guardar silencio es un derecho.

“Es muy importante que las personas sepan cuáles son sus derechos, aunque estamos viendo atropellos sin importar si tienen permiso de trabajo, la tarjetita roja, pues ese tipo de cosas, pero tenemos que prepararnos.”, dice Milagros Barreto, Organizadora de la Colaborativa.

Tras los recientes arrestos de esta semana, Barreto aconseja a la comunidad inmigrante que "si usted tiene una banderita de su país colgada en el carro, quítela porque ya usted le está diciendo a la gente de ICE que usted no es de aquí”.

Por su parte el concejal de Chelsea, Roberto Jiménez Rivera, dice que "tenemos que asegurarnos de qué reduzca el crimen, lo que sucede es que si hay un arresto cuando ellos van a procesar para ver quién es la persona la aseguranza que no tiene un historial, cuando ellos corren las huellas digitales donde puedan avisar a otras agencias que esta persona está aquí en este momento".

Telemundo Nueva Inglaterra consultó con un portavoz de la policía de Chelsea, que asegura que no están colaborando con los agentes de ICE, y tampoco les están notificando, señalan que todo arrestado le hacen la toma de huellas y esto podría tener algo que ver.

Los jóvenes arrestados serían trasladados al centro de detención en Burlington, de acuerdo con sus familiares.