Aseguradora le exige devolución de cheque tras pérdida total de su auto

El auto de Roberto Castro, residente de Everett, MA, fue declarado pérdida total, y un cheque de su aseguradora generó una gran confusión. Aquí cómo Telemundo Responde pudo ayudarlo.

"Tenía todo dañado, el sistema de cinturones se dañó completamente". Explica Roberto, quien se siente agradecido de no haber resultar herido en el hecho.

Tras el incidente, Roberto dice que se mantuvo en contacto con su aseguradora MAPFRE y cuenta que a los días, le llegó un cheque por 7,018 dólares con 74 centavos.

Algo que a Roberto le pareció extraño, porque el cheque, no especificaba a que correspondía ese pago.

"Entonces vine yo y me puse a pensarlo, dije yo no, pues no lo voy a aceptar, primero voy a preguntar". Añade Roberto, quien indica que consultó nuevamente con su compañía de seguros para aclarar cualquier confusión al hacerle el pago.

"Y la señora ajustadora me llamó y me dijo 'ese cheque es tuyo, tienes que aceptarlo, es tuyo"

De acuerdo con Roberto, MAPFRE le envió tres correos electrónicos, recordándole a Roberto que no había cobrado su cheque, así que, ante la insistencia, él depositó el cheque a su cuenta bancaria, MAPFRE le pagó al banco lo que se debía del auto y Roberto creía que, con esto, el asunto había terminado.

No obstante, Castro explica que cinco meses del accidente, MAPFRE le solicitó que regresara los 7,018 dólares con 74 centavos.

"Me preocupé, porque yo en ese momento yo no tenía el dinero, yo les llamé y me dijeron ese dinero tienes que pagarlo porque se te pagó demás a ti. O sea, a mí no me pagaron, nunca me pagaron nada, a quién le pagaron fue al banco". Recuenta Roberto, agregando que de la misma forma que MAPFRE le insistía que aceptará los 7 mil dólares, ahora lo presionaban para que les pagara dicha cantidad.

Angustiado por la situación, Roberto llama a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros contactamos a MAPFRE, quienes prometieron que investigarían el caso.

Dos semanas después de nuestra intervención MAPFRE, nos envió un correo electrónico que en parte dice "Confirmamos con el acreedor que su préstamo está satisfecho y el asegurado recibió su parte de los ingresos del acuerdo, así que no se requiere un reembolso".

Roberto indica que MAPFRE no volvió a contactarle después de nuestra intervención.

"Yo aconsejaría a cualquier persona que de verdad ustedes lo ayudan bien, a uno lo ayudan y yo estoy muy agradecido". Finalizó Roberto.

Más allá de resolver el problema de Roberto, MAPFRE no ofreció comentario adicional sobre esta situación.

Es altamente recomendable que cuando usted recibe un cheque, le solicite a la entidad o que persona que lo emite, que anote en la parte inferior el concepto de pago del cheque.

