Menor de edad acusado de asesinar a madre y dos niños en Northfield, NH

Un menor está siendo acusado de asesinar a una madre y sus dos hijos pequeños que fueron encontrados muertos a tiros en Northfield, New Hampshire, la semana pasada.

El arresto fue anunciado el jueves por el fiscal general de New Hampshire, John Formella, el coronel de la policía estatal Nathan Noyes y el jefe de policía de Northfield, John Raffaelly. El sospechoso no fue nombrado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía encontró los cuerpos de Kassandra Sweeney, de 25 años, y sus dos hijos, Benjamin Sweeney, de 4 años, y Mason Sweeney, de 1, en su casa de Northfield la mañana del 3 de agosto mientras respondía a una llamada al 911. Cada uno murió de una sola herida de bala, encontraron las autopsias.

Los investigadores dijeron anteriormente que no creían que los asesinatos fueran un evento aleatorio.

La policía encontró los cuerpos de Kassandra Sweeney, de 25 años, y sus dos hijos, Benjamin Sweeney, de 4 años, y Mason Sweeney, de 1, en su casa de Northfield la mañana del 3 de agosto mientras respondía a un llamada al 911.

Como parte de una investigación en curso, la Oficina del Fiscal General de New Hampshire, la policía estatal y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley buscaron pruebas el miércoles cerca de la I-93 en Concord, Canterbury y Tilton después de una búsqueda anterior el sábado en Northfield y Tilton. Los investigadores aún no han dicho si descubrieron alguna evidencia relacionada con el caso.

Se realizaron autopsias la semana pasada y el médico forense jefe determinó que los tres miembros de la familia murieron por heridas de bala únicas. Sus muertes han sido declaradas homicidios.

No se han realizado arrestos en relación con la investigación del triple asesinato, y el fiscal general no ha nombrado a un sospechoso, pero dijo que los investigadores han identificado a "todas las partes involucradas" en este momento, y no hay amenaza para el público en general. No creen que los asesinatos hayan sido un evento aleatorio.

El fiscal general adjunto principal, Geoff Ward, dijo la semana pasada que la oficina del fiscal general había estado en contacto con el padre de los niños, Sean Sweeney, y él ha sido "muy cooperativo y útil en esta investigación". Dijo que el defensor de testigos de víctimas del fiscal general está trabajando con él y su familia.

"Obviamente está más que devastado como resultado de estos crímenes", dijo Ward.

Sweeney habló sobre el caso por primera vez en una publicación de Facebook el domingo por la mañana.

"Quería agradecer a todos por el apoyo y la ayuda, aunque las cosas nunca volverán a ser 'normales', mi cuerpo finalmente se apagó y me permitió dormir un poco anoche y me desperté sintiéndome lo más 'normal' posible". escribió.

Sweeney dijo que es "incapaz de confirmar nada sobre lo que sucedió y quién es el responsable" y llamó a su esposa Kassandra "la persona más increíble, cariñosa y dulce que alguien podría conocer...", y agregó que amaba mucho a sus hijos.