Así de rápido despegaron las apuestas deportivas en Massachusetts

Más de 400,000 cuentas de apuestas deportivas móviles estuvieron activas durante los primeros tres días que la actividad estuvo disponible en Massachusetts y se realizaron más de 8 millones de transacciones, lo que convirtió a Massachusetts en el quinto estado de apuestas móviles más activo del país el fin de semana pasado.

GeoComply, un proveedor que proporciona a la Comisión de Juego servicios de geolocalización y detección de fraudes, dijo el martes que registró 406.437 cuentas de jugadores únicas y 8,1 millones de "transacciones de geolocalización" el fin de semana pasado en los seis operadores móviles que se pusieron en marcha en el Estado de la Bahía el viernes. Las apuestas en persona comenzaron a fines de enero, pero se espera que las apuestas móviles se conviertan rápidamente en el método dominante de apuestas deportivas aquí.

La compañía dijo que también evitó más de 5,000 transacciones de "dispositivos o cuentas con un historial conocido de fraude, ahorrando a sus clientes decenas de miles de dólares".

"Hoy en día, uno de los mayores desafíos que enfrentan los operadores es incorporar jugadores genuinos y mantener alejados a los estafadores", dijo Lindsay Slader, vicepresidenta sénior de cumplimiento de GeoComply. "Con el estándar de oro de la geolocalización y un experimentado equipo de expertos, estamos en una posición única para liderar la lucha contra el fraude en todas sus formas".

Solo Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania y Nueva York registraron más actividad de apuestas deportivas durante el fin de semana, dijo GeoComply, aunque señaló que los datos que incluyó en un comunicado de prensa "no pretenden ser definitivos ni representar todo el mercado en Massachusetts o cualquier otro".

GeoComply también está proporcionando a la Comisión de Juegos de Massachusetts equipos de video y tecnología valorados en casi $1300 para que la comisión pueda instalar una pantalla que muestre datos de geolocalización de apuestas deportivas en tiempo real en el vestíbulo público de su sede en el centro de Boston.

La directora ejecutiva de la comisión, Karen Wells, dijo la semana pasada que la pantalla "mostrará dónde se realizan todas las apuestas, en vivo y en tiempo real, en apuestas deportivas móviles, teléfonos y otros dispositivos… para que el personal, los comisionados y el público quienes asistirán a las reuniones públicas en algún momento en el futuro cercano pueden ver la operación".

Audiencias sobre apuestas ilegales

Los comisionados tuvieron una idea el martes por la mañana, durante la primera audiencia formal sobre la serie de apuestas universitarias ilegales aceptadas en las casas de apuestas deportivas en persona el mes pasado, de cómo incidentes como ese se manejarían de manera diferente si ocurrieran en el universo de apuestas móviles.

La primera de dos audiencias se centró en la aceptación por parte de Encore Boston Harbor de una apuesta en un partido de baloncesto femenino de Boston College contra Notre Dame el 2 de febrero. La única apuesta que el casino permitió realizar era parte de un parlay de cinco juegos con $70 apostados en total, según los investigadores de la comisión. El apostante hizo la apuesta en un quiosco de autoservicio y Encore anuló la etapa BC de esa apuesta combinada antes de cobrar el boleto.

Pero Encore no pudo decirle al apostador que no se le pagaría la parte anulada de su parlay hasta que viniera al día siguiente a cobrar, dijo la vicepresidenta sénior y consejera general de Encore, Jacqui Krum, porque no lo hicieron. No sé quién fue el apostador. Pero si la apuesta se realizó en la aplicación móvil WynnBet o si el cliente usó una tarjeta de recompensas de Wynn, el apostador podría recibir una alerta tan pronto como la casa de apuestas deportivas se diera cuenta de que permitía una apuesta prohibida.

"Lo que haríamos es contactar al cliente y avisarle que la apuesta es una apuesta prohibida y, según nuestros términos y condiciones y términos de servicio, no podemos ofrecer la apuesta", Jennifer Roberts, asesora general de WynnBet, dijo en respuesta a las preguntas de la comisión.

La ley de apuestas de Massachusetts permite apuestas en concursos que involucren a una escuela de Massachusetts solo si el concurso es parte de un torneo que incluye al menos cuatro equipos.

La audiencia de la tarde de la Comisión de Juegos se centró específicamente en la aceptación de apuestas por parte de Plainridge Park Casino el 2 de febrero en un partido de baloncesto masculino de Merrimack College contra la Universidad de Long Island. La consejera principal de ejecución, Heather Hall, dijo que el evento estaba abierto a la acción porque el proveedor de apuestas deportivas Kambi "equivocadamente asignó el estado escolar participante para Merrimack College como Florida en lugar de Massachusetts".

Se realizaron 33 apuestas en el juego con un total de $6,848 en juego. Los apostantes ganaron $4,270 con base en esas apuestas, dijo Hall. Casi todas las apuestas en el juego Merrimack se realizaron en los quioscos de apuestas de Plainridge, pero cuatro se colocaron en el mostrador de apuestas con un "escritor" o cajero. Y fue uno de esos escritores quienes señalaron el problema a la gerencia de Plainridge.

La Comisión de Juegos no tomó ninguna decisión el martes y los comisionados se tomaron la tarde para deliberar en privado. Las decisiones de la comisión se entregarán por escrito, dijo la presidenta Cathy Judd-Stein. Dijo que las opciones para la comisión en cada caso incluyen emitir una sanción administrativa civil, imponer condiciones a la licencia del operador, suspender la licencia, revocar la licencia, amonestar al licenciatario "y o" imponer una multa al operador.

La forma en que la Comisión de Juegos aborde estas violaciones podría establecer un estándar para la nueva industria que avanza en Massachusetts, y los reguladores tienen audiencias adicionales programadas sobre violaciones similares en MGM Springfield y otra instancia de apuestas universitarias ilegales en Encore.