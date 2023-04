Atacado por pavos: Cartero de USPS termina con cirugía de cadera

Dos pavos atacaron a un cartero del Servicio Postal de EE. UU. en Cambridge, Massachusetts, el mes pasado, según el hombre, a quien le tuvieron que reemplazar la cadera, y los vecinos que ayudaron a ahuyentar a las aves.

El cartero se está recuperando, pero dice que el comportamiento agresivo se está convirtiendo en un gran problema.

"Me horroricé cuando me dieron en la cara", recordó Eddie Mitchell, quien ha llevado el correo durante aproximadamente 20 años.

"Empezaron a engullir, engullir", dijo Mitchell. "Pensé, déjame volver a mi camioneta. Giré mi bolso para defenderme. Caminé de regreso a mi camioneta y ahí fue cuando comenzaron a hacer ruidos. Luego volaron directamente hacia mi cara y me tumbaron".

Theda Skocpol ayudó a alejar a los pájaros de Mitchell cuando escuchó un grito. "Estaban sentados allí actuando como si quisieran estar cerca de él un poco más", dijo. "Creo que se sintieron atraídos por su bolsa de correo".

Mitchell no se podía levantar: "No podía sentir nada, no tenía mucho dolor, simplemente no podía ponerme de pie", dijo, y tuvo que ser llevado al hospital, donde le dijeron que necesitaba cirugía.

Un representante del servicio postal confirmó el ataque en Cambridge a nuestra cadena hermana de NBC10 Boston y dijo que se sabe que los pavos atacan a los carteros.

"Son los peligros que no esperas, como la manguera o el rastrillo debajo de las hojas o el animal por el que has pasado 100 veces sin incidentes, los que pueden tomarte por sorpresa. Los pavos, aunque a veces son dóciles, también son conocidos por ser muy territoriales y pueden volverse agresivos si se sienten amenazados", dijo Steve Doherty en un correo electrónico.

Mitchell dijo que él y otros se han quejado de los pavos, tan comunes en Cambridge que a veces se los sugiere como una nueva mascota para los equipos deportivos de Harvard, durante aproximadamente un año.

“Persiguen a todos los carteros. Persiguen nuestros camiones. Picotean las ruedas de nuestros camiones”, dijo.

