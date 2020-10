Atrapan a sospechoso de homicidio de RI en cruce fronterizo con México

El sospechoso de un apuñalamiento fatal en Rhode Island el mes pasado fue detenido aparentemente tratando de cruzar de California a México, dicen las autoridades.

Michael Domenech, de 35 años, se acercó al puesto de control de la Patrulla Fronteriza en la Interestatal 8 cerca de Pine Valley, California, en un sedán gris alrededor de las 2 a.m. del sábado, según la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Cuando los agentes se acercaron al conductor, este se alejó del puesto de control a gran velocidad, dijeron las autoridades.

Los agentes utilizaron un dispositivo de desinflado de neumáticos para desinflar uno de los neumáticos del automóvil. La persecución continuó durante 20 minutos hasta que Domenech fue detenido.

Las verificaciones de registros revelaron que se informó que el automóvil fue robado y que se buscaba al conductor en Rhode Island, dijo la Patrulla Fronteriza.

Domenech fue entregado al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. No está claro cuándo regresará a Rhode Island. El caso no estaba incluido en los registros estatales en línea y no está claro si tiene un abogado.

Domenech era buscado en relación con el fatal apuñalamiento de Cory Vargas, de 31 años, en Providence el 24 de septiembre.

Vargas fue llevado a una estación de bomberos de la ciudad en un vehículo privado antes de ser trasladado al hospital, donde murió. La muerte fue el 12º homicidio del año en la ciudad.