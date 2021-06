Audiencia disciplinaria se llevará a cabo sobre Comisionado de Policía de Boston

La oficina de la alcaldesa de Boston, Kim Janey, celebrará una audiencia el miércoles para considerar si destituye al comisionado de policía Dennis White por acusaciones de violencia doméstica.

La audiencia, programada para las 9 a.m., se llevará a cabo a puerta cerrada a pesar de que el abogado de White solicitó que el procedimiento sea público.

“El comisionado White da la bienvenida al escrutinio público porque la verdad es muy diferente de lo que la Ciudad ha revelado al público y el público merece saberlo”, dijo Nicholas Carter, abogado de White.

White fue acusado en 1999 de golpear y amenazar con dispararle a su entonces esposa, que también era agente de policía.

Janey dijo el martes que su oficina estaba revisando un video enviado por la familia de White afirmando que él era la víctima, no el agresor, de violencia doméstica en su matrimonio anterior, pero Janey sugirió que todavía tenía la intención de "moverse en una nueva dirección" después de una audiencia esta semana. .

El abogado de White durante el fin de semana le pidió a Janey que considerara las declaraciones juradas en video presentadas por su hija, Tiffany, y su ex cuñada alegando que era su ex esposa la que abusó, no White, según varios informes.

Carter, el abogado de White, dijo que la hija del comisionado nunca fue interrogada como parte de la investigación realizada por el ayuntamiento.

El ex alcalde Marty Walsh ha negado tener conocimiento previo de las acusaciones, a pesar de que Gross y White afirman que Walsh habría sido informado sobre el archivo de asuntos internos de White como parte de cualquier proceso de promoción.

White fue nombrado rápidamente por Walsh luego de la renuncia de William Gross, pero trabajó como comisionado durante dos días antes de que Walsh lo suspendiera después de que el Boston Globe preguntara sobre acusaciones pasadas de violencia doméstica contenidas en los registros judiciales.

Janey reiteró el martes que el propósito de la audiencia del miércoles es "avanzar en una nueva dirección".

Si Janey despide a White, como se espera, la alcaldesa sugirió que la búsqueda de un reemplazo permanente podría llevar meses y no concluir antes de que la ciudad elija un nuevo alcalde en noviembre.